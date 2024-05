Horóscopo do dia: quarta-feira (22.05.24)

A monotonia é pior inimiga do nativos de Gêmeos e a combate interessando-se por milhares de assuntos e atividades diferentes da mesma forma que a abelha e o colibri voam de flor em flor. A comunicação é regida por Mercúrio, de maneira que o ato de expressar uma opinião e conversar com as pessoas é uma motivação básica para você.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, a indicação neste período negativo é para manter a rotina. Problemas de última hora podem mexer com seus nervos. Não entre em discussões no trabalho. Evite cenas de ciúmes com seu par afetivo.

Áries – Marte seu planeta, esta no seu signo ativando as realizações profissionais e domésticas. O setor afetivo vem com mudanças de convivência, abrindo caminhos para acertos de discussões. C. 296 M. 8518

Touro – Fase para canalizar sua força de vontade e iniciar projetos de negócios e trabalho. A promessa dos astros é positiva para novos caminhos na profissão, abrindo espaço para mudança no lar. Inovações no amor. C. 945 M. 6984

Gêmeos – Você gradativamente resolverá os problemas profissionais e financeiros. Aguarde melhor momento para investimentos. Há tendências a discutir com seu amor. Mais uns dias tudo se resolverá. C. 683 M. 9491

Câncer – Período para relaxar e iniciar um regime alimentar. Reduza os gastos no seu lar. Aguarde para iniciar negócios ou compras à prazo. Não discuta no trabalho. Amor em paz até o dia 24. C. 012 M. 3136

Leão – Fase que conseguirá resolver os problemas profissionais e conquistar a tranquilidade. Muito dinamismo nos negócios e acertos com sócios ou superiores. Dê mais atenção à família. Amor em maré baixa. C. 538 M. 4279

Virgem – Dia que deve dar atenção ao trabalho e novos projetos de negócios, caso tenha alguma parceria. Entrada extra de dinheiro. A convivência com seu amor será muito feliz. Conte com Touro e Peixes. C. 120 M. 0302

Libra – Você terá a seu favor a família que dispensa muitos carinhos. Conseguirá superar problemas financeiros. Descontraia-se e saia para negociar. Acredite no sucesso. Amor com intensidade e paixão. C. 968 M. 7025

Escorpião – Dia é de alerta, portanto adie compras, viagens e decisões de trabalho. Cuidado com os invejosos. Procure vencer a insegurança. Evite discutir ou negociar com Gêmeos e Câncer. Cuide da alimentação. C. 425 M. 2540

Sagitário – Neste dia conseguirá solucionar um problema da área financeira. Procure dar apoio à Gêmeos e Câncer. Você esta com tudo para fazer sucesso na área dos negócios e trabalho. Seja feliz no amor. C. 979 M. 3653

Capricórnio – Uma fase que pode conquistar a tranquilidade financeira e profissional. Terá apoio para ganhar e receber convite para parceria. Você esta mais tolerante com a família e seu amor. Saúde ótima. C. 802 M. 1868

Aquário – O dia não poderia ser melhor, deixe seu poder de negocias trazer o equilíbrio financeiro que necessita. A família procura compensar com carinhos. Novas oportunidades de resolver seu caso amoroso. C. 657 M. 8479

Peixes – Dia em que estará um pouco irritado com o andamento do trabalho. Vá com calma e espere um melhor período para realizar mudanças. Não discuta com pessoas que negocia. Amor com ciúmes. C. 089 M. 6715