Horóscopo do dia: quarta-feira (26.06.24)

Os cancerianos apreciam a leitura, a música e a tranquilidade física e espiritual. Estas qualidades e preferências devem ser cultivadas e estimuladas, mas é preciso cuidado para que elas não se transformem em preguiça física e mental. São sensitivos, criadores, elaboram elos projetos e imaginam grandes coisas; não conseguirão, porém, realizar esses planos se não lutarem contra a indecisão.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo serão muito importantes. É intenso, sedutor e amoroso.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e a indicação é de cuidados no trabalho. Deixe as mudanças domésticas para quando estiver melhor posicionado. No amor, evite fazer tantas cobranças ao seu par afetivo. Cuide da saúde.

Áries – Fase que estará disposto a resolver os problemas domésticos e dar atenção a parentes. O trabalho e negócios caminham bem. Chances de compra, venda ou mudança de residência. Amor com inspiração. C. 531 M. 1576

Touro – Hoje terá pleno domínio dos seus negócios e vê o crescimento financeiro. Positivo para parcerias, alianças e contratos. Pode contar com Sagitário e Touro. Boa fase no amor. Equilíbrio no lar. C. 608 M. 3625

Gêmeos – O seu trabalho e negócios estão bem amparados pelos astros. Chances de viagens, compras e organizar novos caminhos profissionais. Clima tranquilo no amor. Fortes emoções com a família. Ótima saúde. C. 475 M. 2280

Câncer – Finalmente, você saiu da fase negativa e tem a seu favor Sol, Mercúrio e Vênus no seu signo. Pode criar novas expectativas nos seus negócios, trabalho e contar com boa entrada de dinheiro. Boa sorte no amor. C. 324 M. 0252

Leão – O seu astral está meio confuso no campo profissional, por isso não peça apoio e não crie inimizades. Desfavorável para viagens, novos gastos e qualquer tipo de mudanças no lar. Problemas no amor. C. 959 M. 4701

Virgem – Dia que estará bem com a família, receberá elogios pelo entusiasmo que contagia a todos. O seu trabalho e negócios fluem para a estabilidade. Bons ventos no amor. Cuide da alimentação. C. 747 M. 5033

Libra – Os astros garantem apoio no trabalho. Energia de sobra para assumir novos compromissos e conquistar a estabilidade financeira. A paixão toma conta do seu coração. Atenção da família. Tente na loteria. C. 070 M. 9314

Escorpião – Nesta fase terá energias para realizar novos negócios e mudar o ritmo do seu trabalho. Positivo para viagens, compras e encontro de parentes. A vida amorosa caminha bem. Conte com Câncer e Áries. C. 196 M. 6567

Sagitário – A influência do Sol na sua oitava casa é indício de mudanças nos negócios. Não vacile na hora de agir na profissão, valorize seu empenho nas tarefas. Aceite apoio de Gêmeos e Touro. Cuide-se no amor. C. 912 M. 4049

Capricórnio – Nesta fase acelere os passos na profissão e conseguirá realizar os projetos que estavam parados. Terá uma melhora nas finanças. No amor, somente carinhos e paz. Paixão por Câncer. C. 769 M. 8492

Aquário – Você está livre do alerta e terá um bom dia no lar e trabalho. Mais tranquilo conseguirá realizar compras, marcar viagens e resolver problemas de saúde. Conte com Touro. Carinhos do seu amor. C. 243 M. 7827

Peixes – O dia é de alerta, não passe dos limites nos gastos. No setor emocional será preciso diminuir a distância entre você e seu amor. Adie viagens, compras, decisões financeiras e não espere apoio de ninguém. C. 885 M. 1138