Horóscopo do dia: quinta-feira (04.07.24)

O canceriano é do tipo romântico, protetor, gosta de expressar amor adivinhando, cuidando, agasalhando, apoiando. De uma fidelidade fora de moda, obstinada mesma, tem um lema: tudo pela família. Mas quando consegue se libertar dos tabus e do passado, o canceriano é de uma independência incrível. Ama livremente e com uma criatividade inesperada.

Quem nasceu hoje

Esta sempre em evidência, pois é uma pessoa que nasceu para brilhar. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. A sua energia inesgotável. É decidido, companheiro e talentoso.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 17h53, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Após esse horário, os cuidados serão dos nativos de Câncer no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia para resolver os problemas financeiros e conquistar novas chances de negócios. A família colabora com as finanças. Assuntos amorosos recebem boas vibrações. Cuide da aparência. C. 307 M. 7026

Touro – Ótimo dia para agitar o setor dos negócios e contar com a solução de problemas financeiros. Você estrará bastante generoso em relação aos sentimentos afetivos. C. 315 M. 9287

Gêmeos – Você passa pelo alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 17h53. Desenvolva seus planos de trabalho e negócios, mas não deixe de lado a pessoa amada. A noite tudo estará bem. Evite o cigarro. C. 168 M. 4543

Câncer – Desenvolva seus planos de negócios e trabalho com determinação e planeje o alerta que inicia às 17h53. Não perca o caminho do sucesso. Fase que vencerá qualquer problema. Cuide da saúde. C. 584 M. 1860

Leão – A fase indica algumas dificuldades, mas Mercúrio o planeta da comunicação esta no seu signo desde ontem trazendo apoio nos negócios e trabalho. Pode contar com a compreensão da família. C. 093 M. 3755

Virgem – Mercúrio, seu planeta esta na sua desfavorável 12ª casa. Não mude o caminho dos negócios e trabalho, só terá decepção. Fase de problemas profissionais, não conte com de ninguém. C. 621 M. 0408

Libra – Dia que ajuda que precisa deve vir de sócios e com isso resolverá os problemas financeiros. Não se desentenda com Sagitário e Gêmeos. Amor com carinhos, aproveite. Positivo para viagens e compras. C. 235 M. 5674

Escorpião – Período que conseguirá contornar a maior parte dos problemas financeiros e profissionais. O trabalho em equipe trará bons lucros. Dê apoio à Gêmeos e Câncer. Acertos afetivos. C. 176 M. 9198

Sagitário – Nesta fase deve se preparar para alcançar posição de destaque no trabalho. As mudanças nos negócios serão bem vindas. Cuide um pouco da saúde, evite gorduras e frituras. Não discuta com a família. C. 856 M. 7382

Capricórnio – Aproveite esta fase para resolver a maior parte dos problemas domésticos. Separe os interesses afetivos dos profissionais e não discuta com ninguém. Tente na loteria. C. 540 M. 4931

Aquário – Respostas positivas sobre seus negócios familiares. Conseguirá organizar as finanças, acertar o relacionamento profissional e até iniciar parcerias com Câncer e Touro. Amor em clima de sedução. C. 462 M. 2218

Peixes – Período positivo para dar apoio à família. Assuma novos compromissos financeiros. Esta mais ativo e com criatividade, o que deve trazer novos lucros no trabalho. Amor com paixão. C. 997 M. 6746