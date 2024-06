Horóscopo do dia: quinta-feira (06.06.24)

Os geminianos compreendem os dois lados da moeda, sem perderem para nenhum deles, com isto, preferem deixar que o próprio tempo resolva por si as situações dúbias. Possuem uma grande versatilidade, que é ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. São como camaleão, adaptando-se às novas condições de trabalho, o que lhes possibilita exercitar com freqüência seu talento em objetivos preestabelecidos.

Quem nasceu hoje

Tem uma grande facilidade para analisar os acontecimentos. Quando inicia uma tarefa não para até terminá-la. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade mental é acima da média. É audacioso, inteligente e vitorioso.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada no trabalho. Adie todas as mudanças ou inovações. Não imponha suas vontades as pessoas á sua volta. Evite ambientes agitados. Cuidado com as críticas.

Áries – Dia de novas aberturas no trabalho e aumento das finanças. Terá o apoio que busca em sua profissão. Hora certa para investir em parcerias. Amor em alto astral. Proteção da família. C. 362 M. 0439

Touro – A Lua esta no seu signo e você pode apostar no sucesso. Ajuda de sócios ou parceiros. Boa comunicação, incluindo com a família. Comece a planejar mudanças no trabalho. Seu amor precisa de carinhos. C. 795 M. 6653

Gêmeos – Você passa pelo alerta e deve ficar na rotina. Os obstáculos serão contornáveis, somente não ultrapasse dos limites nos gastos ou mudanças nos negócios. A pessoa amada esta ciumenta. Não viaje. C. 072 M. 7793

Câncer – A fase pede antes de mais nada paciência. Cuide dos problemas emocionais e evite qualquer tipo de mudanças nos negócios, trabalho e no lar. Seja mais rigoroso com as finanças. Amor exigente. C. 183 M. 4202

Leão – Você passa por uma fase que pode realizar compras, tomar decisões profissionais e domésticas. Aproveite agora, você só tem até o dia 20 para se organizar. Muito movimento no amor. C. 423 M. 8916

Virgem – Nesta fase você deve analisar o que pretende da vida profissional e ir em frente com seus negócios. Muitas serão as chances de ganhos. Surpresas financeiras com apoio de Capricórnio e Peixes. Amor suave. C. 206 M. 0578

Libra – A influência astrológica indica mudanças nos negócios e crescimento financeiro. Sua disposição para o trabalho esta em alta. Amor com paixão. Saiba aproveitar, mas cuidado com os invejosos. C. 337 M. 1860

Escorpião – Período que deve ser rápido na busca dos seus ideais. Sua disposição deve se concentrar nos negócios e melhorar seu trabalho. A promessa dos astros é de crescimento. Romantismo no amor. C.998 M. 7042

Sagitário – Sucesso para os que buscam novo trabalho, início de negócios e mudanças no setor financeiro que volta a crescer. Confie na sua capacidade de ser o primeiro em tudo. Amor e paz no lar. C. 040 M. 3721

Capricórnio – Dia especial para acertar as finanças da família. Sua habilidade comercial esta em alta. Conte com Leão, Aquário e Áries. Os sócios transmitem boas energias. Seu amor precisa de mais carinho. C. 814 M. 5335

Aquário – A família precisará do seu apoio e colaboração. Conquistará boas influências na parte financeira. Positivo para negociar com imóvel, compra, venda e construção. Tente na loteria. Amor ideal. C. 208 M. 4417

Peixes – Dia para resolver os problemas da família. Pode contar com equilíbrio nas contas. Não discuta com Gêmeos e Câncer. Espere por apoio e bons momentos nos negócios. Novidades no amor. Saúde ótima. C. 551 M. 3189