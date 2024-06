Horóscopo do dia: quinta-feira (13.06.24)

Gêmeos, é considerado o mais charmoso do zodíaco; é mestre em deixar os outros à vontade, enquanto ele próprio não se permite. Possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos.

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo profissional e pessoal. Apresenta uma forte personalidade. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e os astros aconselham moderação no ambiente de trabalho. No amor não queira resolver os problemas com imposições e críticas. Gastos somente de primeira necessidade. Saúde em leve baixa.

Áries – Você sentiu que o período traz novas abertura na profissão. Terá apoio e muita força de amigos, sócios ou superiores. É o sucesso que o acompanha. Sorte em negócios da família. Tente na loteria. C. 788 M. 9865

Touro – A palavra determinação deve ser usada com energia para conquistar novos ganhos, bons negócios e tranquilidade na profissão. Notícias positivas da família. Sexualidade forte. Saia para compras pessoais. C. 931 M. 3794

Gêmeos – Nesta fase o Sol, traz aberturas para mudanças no lar e trabalho. Você usufruirá de momentos de total felicidade e alegrias. É o período do seu aniversário. Amor infinito, paixão. C. 204 M. 4255

Câncer – Você ainda precisa de muita fé e vontade de vencer. Os astros pedem que não passe dos limites com gastos, discussões com a família e cuide mais da sua saúde. Vênus, o protegerá a partir do dia 18. C. 242 M. 4103

Leão – A Lua no seu signo aumenta as boas energias para solucionar os negócios da família e do trabalho. Novas oportunidades de ganho em sociedade. Não esqueça que a partir do dia 20, o Sol o desfavorecerá. C. 026 M. 6037

Virgem – Você passa pelo alerta e deve se precaver de problemas no lar e com sua saúde. Controle a impaciência para não ter dificuldades profissionais. Não se envolva em negócios arriscados. Discussões no lar. C. 377 M. 5926

Libra – Dia equilibrado no lar, todos estarão prontos a colaborar com seus projetos profissionais. A pessoa amada passa boas energias e amor. Trabalho, negócios e lar em paz. C. 630 M. 7375

Escorpião – Fase que precisará de segurança emocional. Procure relaxar e saia da rotina. Pode ir às compras. Sucesso em atividades públicas. Não crie problemas com Gêmeos. Apoio do seu amor. C. 163 M. 0946

Sagitário – Dia que terá apoio nos negócios. Solução das finanças com abertura para novos compromissos profissionais. O sucesso o espera. Novas emoções em seu caso de amor, seja mais gentil. Sorte nos jogos. C. 859 M. 2128

Capricórnio – Nesta fase deve evitar ser exigente com a família. Fuja dos problemas que não são seus. Mudanças nos negócios. Positivo para investimentos com imóveis. Fortes emoções no amor. C. 795 M. 5509

Aquário – Dia que pode ter boas surpresas em relação aos familiares que estavam com dificuldades financeiras e afetivas. Oportunidades para resolver assuntos profissionais pendentes. Amor ideal. Tente na loteria. C. 318 M. 4480

Peixes – Você passa por uma fase tranquila, sem grandes problemas. Pelo contrário, sua forte intuição mostrará o caminho do sucesso profissional e financeiro. Mudanças no amor. A família pede apoio. C. 582 M. 1611