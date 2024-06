Horóscopo do dia: quinta-feira (20.06.24)

Os cancerianos são regidos pela Lua, que na Astrologia simboliza as emoções; portanto são portadores de instintos protetores e defensivos muito fortes, principalmente em assuntos que se relacionem com o lar e a família. Em geral é extraordinariamente sensível e tem o ridículo, protegendo-se contra as possibilidade de ferimentos de ordem emocional através do refúgio na solidão.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser mantida durante este período. Controle seu ímpeto para não trazer problemas para o setor de trabalho. Não entre em disputas com seu par afetivo. Viagens desfavorecidas.

Áries – Fase para resolver antigos problemas no seu lar. Evite apenas ser exigente e busque apoio da família. Espere que logo terá novidades financeiras. Seja paciente com a pessoa amada. C. 683 M. 8905

Touro – Período para se descontrair e aceitar colaboração no trabalho e negócios. Sorte nos assuntos financeiros. Energias renovadas. Positivo para viagens e compras. Confie mais no seu amor. Tente na loteria. C. 872 M. 1851

Gêmeos – Começa a fase positiva para ganhar dinheiro, principalmente para quem tem o Sol e ascendente em Gêmeos na10ª casa astral de nascimento. A família esta mais ativa do seu lado. Amor carinhoso. C. 127 M. 4244

Câncer – A partir de hoje o Sol, passa a transitar no seu signo trazendo a solução da maior parte dos problemas. Energias renovadas nos negócios, trabalho assim como na vida familiar. Amor em dose dupla. C. 495 M. 9787

Leão – Você começa a receber a influência desfavorável do Sol na sua 12ª casa, chamada popularmente de inferno astral. Serão 30 dias de cuidados especiais nos negócios, trabalho e família. Amor sem diálogo. C. 610 M. 7079

Virgem – A influência do Sol no signo de Câncer traz boas possibilidades de aumento nos ganhos e renovação na sua vida financeira. Trabalho motivado, aproveite para inovar. Satisfação no amor. C. 588 M. 8492

Libra – A fase que inicia é propícia para renovar os negócios, pensar em abrir novos caminhos profissionais e dar assistência a família. Não crie problemas com seu amor, não terá grandes dificuldades. C. 205 M. 3517

Escorpião – Você começa a usufruir de um período de felicidades no lar e vida profissional. Novidade importante nos negócios, que voltam a fluir. Melhora financeira. Positivo para viagens. Amor em alto astral. C. 760 M. 5572

Sagitário – O dia é de alerta e você precisará ter paciência com sua família. Trabalho desgastante, relaxe e não passe dos limites nos gastos. Adie viagens e decisões na área afetiva. Não discuta com Leão e Touro. C. 094 M. 7608

Capricórnio – A influência da sétima casa traz a partir de agora chances de iniciar sociedade comercial. Poderá ser convidado para novos projetos profissionais. Muito movimento no lar. A fase é de paixão. C. 343 M. 2336

Aquário – O clima no lar esta equilibrado, receberá apoio as ideias para a solução das dificuldades familiares. O trabalho garante sucesso financeiro. Cuide da saúde, evite gorduras e frituras. C. 951 M. 6120

Peixes – Os desafios serão facilmente solucionados no setor profissional. A fase que inicia só trará alegrias. Astral brilhante para trabalhar, entrada extra de dinheiro. Tente em jogos e loteria. Amor sensual. C. 036 M. 3463