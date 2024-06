Horóscopo do dia: quinta-feira (27.06.24)

O caranguejo, símbolo de Câncer, tem uma carapaça bastante resistente; e, nos assuntos financeiros, os cancerianos se revestem de uma couraça impenetrável para dirigir os negócios com frieza e astúcia. São ambiciosos, astutos e intuitivos, com uma aguda perspicácia para os negócios, que lhes é muito útil.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa esforçada e procura sempre a realização pessoal em tudo o que faz. Será conhecido pela sua competência, modo de ver e analisar as situações. A família será o seu porto seguro. É arrojado, intenso e objetivo.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e a indicação é para analisar com cuidado o que está acontecendo no trabalho. Evite gastos fora do orçamento. Se afaste de pessoas invejosas. Não deixe que a insegurança se instale no seu relacionamento.

Áries – Fase que haverá a chances de acertar os problemas da área financeira e aumentar os vínculos com a família. Caminho aberto para renovação na convivência com seu amor. Boas vibrações na saúde. C. 090 M. 7804

Touro – Dia produtivo no trabalho, conseguirá acertar a maior parte dos negócios e equilibrar as finanças. Saia para compras, viagens e para conquistar novos caminhos na profissão. Amor com emoções. C. 276 M. 5021

Gêmeos – Período positivo para parcerias, acordos, contratos de trabalho e negócios. Você está mais estimulado para mudar os rumos da vida financeira. Alegrias com a família e seu amor. C. 523 M. 8365

Câncer – Você terá mais habilidade nos negócios e conseguirá resolver antigos problemas. Com o Sol, Mercúrio e Vênus no seu signo é hora de renovar sua vida profissional e abrir novos caminhos. Amor com paixão. C. 642 M. 9678

Leão – A influência astral desta fase é bem difícil e você deve evitar mudanças radicais nos negócios e trabalho. Você está meio confuso e deve ficar na rotina o máximo que puder. Complicações com o seu amor. C. 801 M. 1180

Virgem – Dia que seu trabalho será valorizado por todos. Conte com equilíbrio em suas contas e aceite colaboração nos negócios domésticos. Cuide da saúde, pode ter problemas com o intestino. Amor suave. C. 169 M. 2596

Libra – O clima familiar e no amor trazem satisfação. Haverá acordo afetivo, com a solução de antigos problemas. Ideias lucrativas no trabalho. Pode sair para compras e encontros de amigos. Tente em jogos. C. 719 M. 6946

Escorpião – Fase para resolver os problemas da família, mesmo que o clima esteja agitado. Seu trabalho trará os lucros desejados. Positivo para compras, viagens e decisões com o seu amor. C. 328 M. 0209

Sagitário – Nesta fase deverá dar um tempo para resolver os problemas dos negócios. Vá devagar nas suas exigências. Evite ser individualista e aceite opiniões da família. Seu amor anda inseguro. Cuide da saúde. C. 987 M. 8493

Capricórnio – Acelere o passo na vida profissional e poderá contar com boa entrada de dinheiro. Bom período para lidar com esportes, máquinas e serviços ligados a área doméstica. Amor com muita paixão. C. 551 M. 3532

Aquário – Período que tem a seu favor a proteção dos astros para inovar seus negócios e conquistar o equilíbrio financeiro. Não tenha receio de errar. No amor é hora de agir com suavidade. Cuide da saúde. C. 464 M. 1817

Peixes – Você está passando pelo alerta e não deve sair da rotina. Não discuta com Escorpião e Sagitário. Os astros anunciam que pode ter prejuízos financeiros e materiais. Perdas com o seu amor. C. 230 M. 4758