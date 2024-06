Horóscopo do dia: sábado (08.06.24)

O geminiano deve ser mais disciplinado e evitar tantas mudanças de idéias, que geram problemas na área profissional, familiar e afetiva. Deve aceitar e viver mais a rotina, colocar os pés no chão. Observando seu signo oposto, Sagitário, conseguirá perceber a unidade que existe no Universo e, que tudo tem o seu tempo certo. O geminiano estará sempre em movimento e, geralmente, ao falar, estará fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que gosta dos desafios, e está sempre em movimento. Terá facilidades para a chefia, por ser meticuloso em tudo o que faz. Preza a liberdade de ação, seja na vida familiar ou profissional. É impetuoso e possui muita energia.

Alerta

Os cancerianos passam o sábado no alerta e a rotina deve ser sua aliada. Adie início de projeto de trabalho para a próxima semana. Problema financeiro pode causar discussões com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Você esta com energia de sobra para tratar de questões profissionais. Boas oportunidades financeiras. A paixão ronda sua vida afetiva. Pode sair para festas e encontros de amigos. C. 027 M. 1395

Touro – Fase em que deve confiar em sua capacidade. Novidade nos negócios que estavam parados. Pode resolver questão jurídica. Mantenha a harmonia com seu par afetivo. C. 469 M. 5677

Gêmeos – O Sol brilha no seu signo, aproveite ao máximo para atingir seus objetivos. Conseguirá resolver um problema financeiro. Sua sensualidade vai proporcionar bons momentos no amor. C. 201 M. 3538

Câncer – Você passa o dia no alerta, e o aconselhado é a rotina. Evite atitudes precipitadas no trabalho. Tire um tempo para descansar e repor as energias. Não de motivos para que a pessoa amada tenha ciúmes. C. 170 M. 4144

Leão – Uma fase em que tudo caminha bem. Positivo para compras e mudanças para o seu lar. Abra seu coração, demonstre o que sente ao seu par afetivo. Não descuide da saúde. C. 648 M. 8735

Virgem – Fase em que terá possibilidade de estabilizar a situação profissional e financeira. Novas ideias podem ser colocadas em prática. Mostre-se mais carinhoso e seu par afetivo ficará mais apaixonado. C. 226 M. 0509

Libra – Esta é uma fase positiva. Sucesso em assuntos financeiros. Fato novo deve marcar o relacionamento com a família. Aposte na sensualidade para conquistar quem deseja. C. 752 M. 6961

Escorpião – Aproveite as oportunidades que surgirem no trabalho.Positivo para investir em imóveis. No amor, cabe a você batalhar pela pessoa amada. Pode aceitar convites para estar com os amigos. C. 733 M. 9206

Sagitário – Pode assumir novos compromissos no trabalho. Sua dedicação será elogiada pelos colegas. Confie em sua capacidade para superar os momentos difíceis. Tudo esta as mil maravilhas com seu amor. C. 891 M. 2812

Capricórnio – Seu senso de responsabilidade esta mais destacados do que nunca no trabalho. Positivo para compras para o seu lar. Fase em que você vai atrair muitos olhares. Saia para se divertir. C. 984 M. 3023

Aquário – Agarre uma oportunidade de desenvolver seus projetos de trabalho. Possibilidade de receber dinheiro extra. No amor, deixe fluir seus sentimentos, não esconda nada da pessoa amada. C. 316 M. 1180

Peixes – A sua disposição para o trabalho esta notável, e as vitórias acontecem de maneira natural. Sucesso em assunto familiar. Inove no amor, saia para se divertir com a pessoa amada no final de semana. C. 571 M. 7452