Horóscopo do dia: sábado (15.06.24)

Os geminianos possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos. Uma de suas qualidades menos agradáveis, a arte da desilusão encontra sua mais inocente expressão no olhar do que parece ser favorecido com o segredo da vida eterna: seu corpo ágil nunca revela a idade.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com idéias arrojadas. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os librianos passam o sábado no alerta. Procure ser prático e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. O dia pede pensamentos positivos. A saúde está em baixa e pede cuidados.

Áries – Os planos de crescimentos estão favorecidos, e a rotina deve mudar para melhor. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Vida a dois intensa. Final de semana positivo. C. 306 M. 2998

Touro – Conseguirá resultados financeiros acima do esperado. Não meça esforços para crescer profissionalmente. Dedique mais tempo a quem ama. Saúde recuperando o vigor físico. C. 759 M. 6247

Gêmeos – Com o Sol ainda no seu signo, este é um bom momento para assumir novos compromissos no setor profissional e pessoal. Aproveite o final de semana para pensar nos seus próximos passos. C. 020 M. 3604

Câncer – O Sol ainda na sua 12ª casa astral indica problemas no trabalho e financeiros. Expresse suas idéias com clareza. Procure se ajustar aos desejos da pessoa amada e família. C. 228 M. 1435

Leão – Os astros incentivam seus projetos. Atividades ligadas ao público estão favorecidas. Forte atração comandando a vida a dois. Pode tentar em jogos. Vá em frente com mudanças no seu lar. C. 195 M. 0121

Virgem – Tudo indica que você conquistará seus objetivos pessoais. Seus méritos serão todos reconhecidos. Use de mais diálogo no amor. Procure a companhia da família. C. 851 M. 1683

Libra – Você passa o sábado no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Não force uma situação. Cuidado com a independência exagerada no amor. Saúde em baixa. C. 572 M. 8318

Escorpião – Fase em que nada será capaz de atrapalhar sua caminhada. Com carinho e compreensão o seu par afetivo vai dar apoio total aos planos de expansão. Pode sair para compras de uso pessoal. C. 768 M. 9852

Sagitário – Estão ampliadas suas chances de sucesso. Procure a companhia de pessoas positivas. Dê mais atenção à saúde, principalmente a aparência. Tudo azul amor. C. 987 M. 7790

Capricórnio – Use sua energia para conseguir seus objetivos. O diálogo será importante para manter a harmonia na vida a dois. Não deixe de se alimentar direito. Vida a dois protegida C. 431 M. 6373

Aquário – Fase bastante produtiva. Você esta com pique de sobra para batalhar pelo seu sucesso. É hora de movimentar o seu círculo familiar. Astral de cumplicidade no amor. C. 143 M. 2066

Peixes – Vá atrás do que interessa aos seus objetivos. Acertos positivos para questões emperradas. Aproveite e faça mudanças que vem adiando. Procure estar ao lado da pessoa amada e família. C. 614 M. 5589