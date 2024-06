Horóscopo do dia: sábado (22.06.24)

O caranguejo, símbolo de Câncer, tem uma carapaça bastante resistente; e, nos assuntos financeiros, os cancerianos se revestem de uma couraça impenetrável para dirigir os negócios com frieza e astúcia. São ambiciosos, astutos e intuitivos, com, uma aguda perspicácia para os negócios, que lhes é muito útil.

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas idéias com extrema facilidade, pois tem o do da palavra. Será muito profissional, e atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os capricornianos passam o sábado no alerta e os astros aconselham rotina. Adie toda e qualquer mudança no trabalho e vida pessoal. No amor, procure ser menos possessivo, dê espaço para seu par afetivo. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – A sua vontade de vencer está acentuada, trazendo com isto apoio de diversas pessoas. Muita energia positiva em família. Conquiste de uma vez seu amor. Favorável para tentar em jogos. C. 835 M. 7783

Touro – Esta é uma fase positiva para concretizar os objetivos. Pode promover mudanças no setor doméstico. Programe um passeio com a pessoa amada no final de semana. C. 706 M. 9832

Gêmeos – O momento é oportuno para alterações que pretende fazer na sua vida. Acertos financeiros. Harmonia com a pessoa amada e família no final de semana. Chances em jogos. C. 659 M. 5568

Câncer – O sucesso nesta fase em que o Sol o protege depende somente de você, por isso arregace as mangas e vá atrás dos objetivos. Apoio e carinho das pessoas à sua volta. Saia para se divertir com seu par afetivo. C. 391 M. 6484

Leão – Esta fase pede cuidados com mudanças no trabalho. Analise tudo o que for fazer e não entre no vermelho com gastos em supérfluos. Evite ser exigente com a pessoa amada e família. C. 208 M. 5410

Virgem – Pode sair para negociar, acertar viagens e parcerias. Daqui a uns dias você conquistará seus objetivos. Deixe o carinho falar mais alto na vida a dois durante o final de semana. C. 972 M. 4153

Libra – Conclua os projetos que estão em fase adiantada. Com garra e pensamentos positivos alcançará seus objetivos. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos. Amor com carinhos. C. 137 M. 8729

Escorpião – Fase em que terá condições de estabilizar seus projetos em andamento. Convide a família e amigos para estarem ao seu lado. Amor aconchegante no final de semana. C. 061 M. 6326

Sagitário – Com disciplina conseguirá acertar os projetos em andamento. Notícia sobre pessoas da família. Cooperação dos amigos. Pode ir em frente com mudanças no seu lar. Mantenha o carinho no amor. C. 824 M. 4698

Capricórnio – Você passa o dia no alerta e deve ter cuidados extras. Evite gastos fora do orçamento. Não deixe problemas profissionais interferirem na vida a dois. A saúde pede cuidados especiais. C. 384 M. 2943

Aquário – Continue investindo forte nos seus sonhos. Favorável para negociar com imóveis. Muito diálogo e paz em casa. Fortaleça a vida afetiva com carinho. Final de semana tranqüilo. C. 240 M. 3094

Peixes – Aproveite sua seriedade no trabalho e feche novas parcerias. Pode receber dinheiro atrasado. Favorável para compras de uso pessoal. Aproveite o final de semana para sair com seu par afetivo. C. 513 M. 1205