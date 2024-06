Horóscopo do dia: sábado (29.06.24)

Os cancerianos são regidos pela Lua, que na Astrologia simboliza as emoções; portanto são portadores de instintos protetores e defensivos muito fortes, principalmente em assuntos que se relacionem com o lar e a família. Em geral é extraordinariamente sensível e tem o ridículo, protegendo-se contras as possibilidade de ferimentos de ordem emocional através do refúgio na solidão.

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas à sua volta. É impetuoso quando está no comando. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os arianos passam o sábado no alerta e os astros aconselham moderação. Evite impor suas vontades as pessoas à sua volta. Cuidados com gastos fora do orçamento. No amor, o diálogo será importante. Saúde com perda de energia.

Áries – Você passa o dia no alerta e deve ficar na rotina. Não se envolva em novas negociações. Controle o humor para não magoar seu par afetivo e família. Afaste-se de pessoas negativas. C. 723 M. 5804

Touro – Fase que sua vida começa a entrar nos eixos. Aproveite o bom momento para fazer mudanças na sua casa. Tire um tempo para ficar ao lado do seu amor. Saúde com energia. C. 278 M. 1829

Gêmeos – Você tem um dia favorável. Transformações positivas estão a caminho. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar as finanças. Nenhuma barreira com a pessoa amada. Final de semana de alegrias. C. 017 M. 7632

Câncer – Não devem faltar nesta fase oportunidades para expandir seus projetos. Coloque em ordem o setor financeiro. Convivência positiva na vida a dois. Aproveite o momento para ficar em casa. C. 559 M. 4261

Leão – Use a paciência na hora de tratar com seu amor. Administre com sabedoria o andamento dos atuais projetos. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Saúde neutra. C. 406 M. 8716

Virgem – Os astros mandam boas energias para resolver questões pendentes. Favorável para receber dinheiro atrasado. A sintonia com a família e amigos será importante no final de semana. Boa vitalidade física. C. 165 M. 2494

Libra – Fase ideal para acertar novos contatos. Dê mais atenção às necessidades da pessoa amada. Positivo para mudanças em seu lar. Não deixe de se alimentar direito. C. 392 M. 9687

Escorpião – Conseguirá resultados acima do esperado nos atuais projetos. Favorável acertar parcerias. Tudo azul na vida a dois. Aproveite para o final de semana fazer uma mudança na decoração de sua casa. C. 656 M. 0590

Sagitário – Aproveite esta fase positiva para deixar tudo em ordem no seu lar. Dê apoio ás pessoas da família. Necessidade de segurança na vida a dois. Pode sair para se divertir. C. 481 M. 8073

Capricórnio – O entusiasmo dará novo toque aos seus projetos pessoais e profissionais. As pendências serão resolvidas com calma. Programe o dia ao lado da pessoa amada e família. C. 939 M. 6951

Aquário – Os esforços realizados prometem recompensas no trabalho. Procure apoio de pessoas interessadas no seu sucesso. Deixe a harmonia falar mais alto na vida a dois. C. 814 M. 3145

Peixes – Período para expandir o campo de atuação. Conseguirá expor suas idéias com clareza. Favorável para acertos financeiros. Final de semana para ficar com seu amor. Saúde excelente. C. 343 M. 9308