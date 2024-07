Horóscopo do dia: segunda-feira (01.07.24)

As mulheres cancerianas são dotadas de elevada sensibilidade, instinto maternal excepcionalmente desenvolvido, índole carinhosa, meiga e protetora. Amam o lar, o cônjuge e os filhos e costumam centralizar toda sua vida neste setor. Câncer determina, naqueles que nascem sob sua influência, um intenso psiquismo e grandes capacidades mediúnicas de clarividência, premonição e intuição.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa esforçada e procura sempre a realização pessoal em tudo o que faz. Será conhecido pela sua competência, modo de ver e analisar as situações. A família será o seu porto seguro. É arrojado, intenso e objetivo.

Alerta

Os taurinos começam a semana no alerta e a indicação é para ter cuidados no trabalho. Evite compras que possam comprometer as finanças. Não deixe o sentimento de possessividade interferir no relacionamento. Saúde em baixa.

Áries – Você já saiu do alerta e a Lua indica bom astral no lar. Estará mais ligado aos problemas da família e, encontrará fácil a solução. Bom período com seu amor. Melhora a saúde. Em alta compras para o lar. C. 167 M. 8817

Touro – Hoje você esta no alerta, a Lua traz problemas na área profissional. Podem surgir alguns imprevistos, cuidado com os invejosos. Evite negociar, viajar ou discutir com seu amor. Cuide da alimentação. C. 021 M. 7202

Gêmeos – Bom dia para sair para compras e novos trabalhos. Apoio total da família. Esta mais calmo e conseguirá fazer os acordos de negócios decolarem. Boa sorte para tentar em jogos e sorteios. Amor com sedução. C. 933 M. 1751

Câncer – Você simplesmente vive o melhor período de ano. Os astros trazem sucesso nos negócios, equilíbrio no trabalho e chances de melhorar os ganhos. No amor o astral será de encantamento. Saúde ótima. C. 412 M. 3949

Leão – Você terá que ter habilidade para superar os problemas dos negócios e trabalho. Não realize mudanças e na medida do possível seja mais prestativo com todos. Podem surgir dificuldades com seu amor. C. 681 M. 5496

Virgem – Dia que esta exigente com a família, tente melhorar o astral. No trabalho não vacile na hora de agir. Valorize seu empenho e aceite apoio, incluindo da família. Menos possessividade no amor. C. 258 M. 0531

Libra – Período que pode aceitar apoio da família, incluindo sócios e seu amor nas mudanças que pretende realizar no lar e negócios. Terá boas condições financeiras. Controle o sistema nervoso e ansiedade. C. 345 M. 6671

Escorpião – Dia que terá disposição para compras, viagens e decisões ligadas ao lar. Positivo para contato com parentes e quem podem ajudar nos negócios ligados a imóveis. Dedicação do seu amor. C. 226 M. 5368

Sagitário – O clima no trabalho estará exigente e você pode se sentir desmotivado. Tente melhorar o astral. Faça sua parte sem esperar apoio. Não espere milagres com a pessoa amada. Dificuldades financeiras. C. 793 M. 4807

Capricórnio – Dia propício para resolver seus problemas de saúde. Pratique esporte, se alimente adequadamente. Não deixe os negócios e trabalhos parados. A pessoa amada colabora. Finanças bem colocadas. C. 862 M. 9596

Aquário – Um bom período que aumentam suas chances financeiras. Pode acelerar seus passos e negociar à vontade. Positivo para mudanças de residência. Saiba atrair seu amor, seja mais gentil. C. 975 M. 2024

Peixes – Fase que conseguirá resolver a maior parte dos problemas financeiros. Os resultados serão rápidos e as condições de trabalho aumentam as chances de sucesso. Amor poderoso, com acertos de convivência. C. 504 M. 8183