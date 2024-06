Horóscopo do dia: segunda-feira (03.06.24)

Os geminianos possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos. Uma de suas qualidades menos agradáveis, a arte da desilusão encontra sua mais inocente expressão no olhar do que parece ser favorecido com o segredo da vida eterna: seu corpo ágil nunca revela a idade.

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os taurinos acordam no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – A semana começa com boas energias, terá chances de ótimos negócios, bom envolvimento no trabalho e apoio de sócios ou superiores. Positivo para compras pessoais e dar atenção à saúde. C. 349 M. 2773

Touro – O seu dia será no alerta, o ideal é não passar dos limites nos gastos. Evite discutir com a família, não tome partido em discussões de parentes. Adie decisões de novos negócios. Amor exigente. C. 252 M. 8640

Gêmeos – Você esta firme para tomar decisões financeiras. Amanhã Mercúrio, seu planeta passa a transitar no seu signo. Use sua força profissional para ter o sucesso que espera. Amor com carinhos. C. 627 M. 1382

Câncer – Fase que não deve passar dos limites com novos gastos. Dê mais atenção a sua família. Evite ficar perto de pessoas tensas e precaução com os invejosos. Cuide da saúde, se alimente com equilíbrio. C. 425 M. 7036

Leão – A movimentação profissional é intensa, você terá a seu favor uma fase de equilíbrio financeiro. Se souber levar tudo com determinação terá o sucesso desejado. Conte com Aquário e Áries. Amor agitado. C. 180 M. 3511

Virgem – Os negócios e trabalho vão bem. Dia que deve dar atenção à família, os acertos no lar serão muito importantes. Não seja tão exigente com pessoas de Touro e Libra. Cuide bem de você. Amor com charme. C. 703 M. 0969

Libra – O dia promete satisfação com o andamento da vida profissional e financeira. Acredite mais na sua intuição. A família colabora e há chances de bons negócios com parentes. Amor com carinhos. C. 818 M. 1746

Escorpião – Pode esperar grandes vitórias no trabalho, os problemas começam a ser dissolvidos. Não faltará ousadia e comunicação correta com todos. Dê apoio a Peixes e Touro. Amor sem problemas. C. 036 M. 4195

Sagitário – O astral deste dia é positivo para acertar os problemas do trabalho e negócios. Conseguirá fácil a solução das finanças. A família dá todo o apoio que necessita. Sorte em jogos e loteria. Amor em alta. C. 991 M. 6829

Capricórnio – Dia para resolver os problemas da família. Seja mais tranquilo e terá felicidade com seu amor, acertos para os que estavam discutindo. Cuide da saúde, é hora de se prevenir. C. 634 M. 9253

Aquário – Vênus traz oportunidade de resolver um problema da família e também da sua vida afetiva. É hora de batalhar um pouco mais para consolidar suas energias no amor. Tente na loteria. C. 573 M. 7485

Peixes – Você estará envolvido nos assuntos da família e conseguirá a colaboração financeira de todos. Bom relacionamento com Gêmeos e Libra. Alegrias no trabalho. Amor com sinal de muita paixão. C. 261 M. 5106