Horóscopo do dia: segunda-feira (08.07.24)

O canceriano é do tipo romântico, imaginoso, protetor, gosta de expressar amor adivinhando, cuidando, agasalhando, apoiando. De uma fidelidade fora de moda, obstinada mesma, tem um lema: tudo pela família. Mas quando consegue se libertar dos tabus e do passado, o canceriano é de uma independência incrível. Ama livremente e com uma criatividade inesperada.

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

Os leoninos começam a semana no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Adie negociações e mudanças no trabalho. Procure ter paciência com sua família. No amor, evite fazer cobranças desnecessárias.

Áries – Dia para resolver a maior parte dos problemas familiares. Dê apoio a nativos de Câncer e Leão, será importante para o crescimento financeiro de todos. Positivo para compras e vendas. Amor suave. C. 145 M. 2361

Touro – Fase que sente as energias físicas e espirituais crescerem. Conseguirá conquistar seus objetivos nos negócios e trabalho. Período de sucesso financeiro, pode contar com mais dinheiro. Amor participativo. C. 089 M. 9916

Gêmeos – A influência do Sol na sua casa de negócios e trabalho indica que terá grandes e positivas mudanças no trabalho e negócios a partir do dia 12. Comece a se preparar para o progresso. Amor com ciúmes. C. 926 M. 3642

Câncer – Sol, Lua e Vênus, transitam no seu signo e, você realizará a maior parte dos negócios e trabalho. Conte com a família. Grandes mudanças em suas estruturas financeiras. Amor com paixão. C. 130 M. 5214

Leão – O dia no alerta traz problemas no trabalho e negócios. Sol e Lua desfavorecem novas ações. Fique na rotina. Contenha as exigências e tente equilibrar a ansiedades. Insatisfação no amor. C. 601 M. 3437

Virgem – Com a presença de Mercúrio, na sua desfavorável 12ª casa, terá dificuldades para se entender com a família e pessoas do seu trabalho. Evite realizar mudanças nos negócios. Amor com desejos. C. 868 M. 1703

Libra – Fase tranquila no lar, faça tudo com otimismo e usufrua do bom relacionamento com todos. Vencerá até as limitações financeiras dos negócios e verá o crescimento do trabalho. Dê carinhos ao seu amor. C. 410 M. 6782

Escorpião – Dia que irá usufruir do crescimento e muito prestígio nos negócios e trabalho. Sucesso com viagens e chances de assumir novos compromissos profissionais. Vênus, na sua nona casa traz amor e dinheiro. C. 385 M. 9850

Sagitário – A fase é de mudanças no rumo do trabalho e negócios. O clima é de apoio as novas ideias para acertar os problemas financeiros da família. Chances de vencer as diferenças com o seu amor. C. 207 M. 7084

Capricórnio – Terá oportunidades de trabalhar com Câncer e Áries e conquistar novos projetos, incluindo os imobiliários. Astral equilibrado no amor, estará mais apaixonado. Pode negociar com a família. C. 552 M. 0575

Aquário – Período que terá colaboração em suas investidas no trabalho e negócios realizados em parceria. O seu poder de comunicação esta em alta. Clima perfeito para se aproximar do seu amor. C. 773 M. 4492

Peixes – Feliz, é assim que você atravessa este período de grandes mudanças no lar e no trabalho. Pode pensar em abrir novas frentes de negócios. Conte com irmãos, enfim todos da família. Paixão intensa. C. 698 M. 8123