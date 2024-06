Horóscopo do dia: segunda-feira (10.06.24)

Os nascidos sob a influência de Gêmeos são inteligentes, curiosos e dotados de grande vivacidade mental. Possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período. A Lua desfavorece as novas iniciativas no trabalho. No amor, evite a intransigência para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Dia positivo para dar atenção aos problemas da família. Sua determinação e força de vontade trazem resultados satisfatórios. Grande vitalidade. Segurança em seu caso de amor. C. 962 M. 4807

Touro – Haverá boa disposição para viagens, compras, início de negócios e trabalhos. Lucros começando a acontecer. Harmonia no lar. Estabilidade emocional. Saúde perfeita. Surpresas do seu amor. C. 811 M. 2090

Gêmeos – Conforme a previsão dos astros, inicia fase de muita tranquilidade. Os maiores problemas serão solucionados. Surpresas à vista. A família traz boas notícias. Trabalho com sucesso. Amor com carinhos. C. 108 M. 3293

Câncer – Você deve esperar alguns dias para organizar sua vida familiar, profissional e afetiva. Evite a tendência a fazer dramas. Procure ser versátil e seja prudente em relação aos gastos. Ligeiro desânimo. C. 642 M. 1524

Leão – O dia é de alerta, portanto evite os excessos alimentares e as bebidas. Seja sensato ao fazer qualquer reivindicação no trabalho e no lar. Se organize já para o período do inferno astral, que começa dia 20. C. 416 M. 7039

Virgem – O dia será tranquilo com o trabalho e negócios. Mudanças benéficas para parceria ou sociedade comercial. Segurança no seu caso de amor. Saia para compras domésticas. C. 380 M. 8442

Libra – Esta é uma fase feliz, com surpresas no setor financeiro. Positivo para compras, viagens e decisões na vida familiar. Conte com Capricórnio e Gêmeos. Novidades no amor. Realce seu charme, se cuide. C. 154 M. 6975

Escorpião – Dia movimentado nos negócios e trabalho. Poderá haver surpresas no setor financeiro, vem novidades. Muitas alegrias e animação em seu lar. A pessoa amada transmite segurança. Saúde boa. C. 039 M. 9317

Sagitário – Dia para resolver alguns assuntos da família. Cautela para não criar inimizades com parentes. Respire fundo. Haverá oportunidades de acertar problemas financeiros. Seu amor traz paixão e carinhos. C. 823 M. 6289

Capricórnio – Um bom período para acertar seus negócios e até pensar em ampliar o que já vem realizando. A família procura compreender, seja mais atencioso com todos, não se feche. Amor exigente. C. 773 M. 5650

Aquário – Fase em que o Sol na sua sétima casa fica evidente os bons negócios que pode realizar. Entusiasmo geral, seja mais atencioso com o seu amor. Nada de intransigência. Cuide da pele. Tente na loteria. C. 537 M. 3768

Peixes – Você tem o dom de fazer amigos e conquistar a todos com seu jeito carinhoso, esta é a fase para receber apoio até de colegas de trabalho. Seja mais decidido nos negócios. Amor em dose dupla. C. 194 M. 0146