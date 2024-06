Horóscopo do dia: segunda-feira (17.06.24)

Faladores e sociáveis, os geminianos não tem dificuldade em fazer amizades. Como os arianos e aquarianos, valorizam a independência e a liberdade, e procuram amizades não só por companheirismo, mas pela partilha de idéias e pelo debate, discussão e exercício mental.

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

Os escorpianos começam a semana no alerta e a rotina é indicada durante este período. Adie todo tipo de negociação. Procure ter paciência com sua família. No amor, evite fazer cobranças desnecessárias ou poderá ter aborrecimentos.

Áries – Financeiramente o dia promete muitas novidades, apoio de colegas e superiores. Irá se adaptar rapidamente as mudanças que devem acontecer. Tire proveito, pode iniciar novos negócios. Amor em alta. C. 358 M. 8574

Touro – Nesta fase deve organizar os trabalhos, negócios, acreditar mais no seu potencial e não temer os obstáculos. Sorte para sociedades. Grande energia física. Seu amor procura dar mais atenção, aceite. C. 936 M. 3217

Gêmeos – A vida familiar pede um pouco mais sua participação. Evite discussões sobre negócios domésticos. Vênus, no seu signo abre espaço para conquistas no amor e no setor profissional. Saiba ser feliz. C. 722 M. 1645

Câncer – Você esta a um passo da entrada do Sol no seu signo. É hora de organizar os negócios, vida familiar e a saúde. Novas ideias para melhorar as finanças. Alta criatividade no trabalho. Amor com conflitos. C. 664 M. 9706

Leão – Sua capacidade de liderar esta em alta. Conseguirá se livrar da maior parte dos invejosos e inimigos. Vai se adaptar facilmente às mudanças no trabalho e negócios. Novos amigos. Confie no seu amor. C. 407 M. 1430

Virgem – Fase que seu trabalho e negócios caminham bem. Continue equilibrando suas contas. Boa entrada de dinheiro. A pessoa amada transmite carinhos e paixão. Saúde ótima. C. 216 M. 4781

Libra – Você esta bem e terá a seu favor a participação da família nos seus projetos financeiros. Positivo para viagens, compras e iniciar novo negócio. Atividades domésticas em alta. Amor total. C. 885 M. 9919

Escorpião – O dia será no aleta e, o ideal será não realizar mudanças nos seus negócios, no trabalho e muito menos na vida familiar. Controle sua inquietação com a pessoa amada. Evite compras à prazo. C. 098 M. 6122

Sagitário – Dia que deve resolver problemas dos seus negócios e trabalho. Evite a tensão nervosa. Resultados positivos com as finanças. Conte com Gêmeos, Libra e Virgem. O amor esta em alta, muitos carinhos. C. 141 M. 0360

Capricórnio – Você terá com certeza um bom dia, sua determinação será essencial para conquistar o prestígio que deseja. O trabalho, os negócios, as contas, enfim tudo caminha positivamente. Amor exigente. C. 603 M. 5087

Aquário – Dia positivo, pode comemorar com a família e naturalmente com seu amor. Trabalho, negócios, acertos financeiros, entrada de dinheiro, enfim é só esperar pelo sucesso. Dedique-se a quem ama. C. 381 M. 4859

Peixes – Você esta um tanto tenso com problemas da família. Procure relaxar e busque a paz. Sua intuição irá trazer boas respostas. Apenas, evite se desentender com Escorpião e Gêmeos. Controle o nervosismo. C. 479 M. 7491