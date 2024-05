Horóscopo do dia: segunda-feira (20.05.24)

Os taurinos são muito apegados à família. O respeito aos pais e aos irmãos mais velhos, isto é, a dignificação da hierarquia, é uma de suas principais atitudes. Esta virtude, porém, tem seu lado prejudicial, pois muitas vezes a felicidade pessoal de um filho de Touro é prejudicada por não ele coragem de se rebelar contra a família se esta lhe proíbe um determinado casamento ou desaprova determinada atividade.

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os librianos começam a semana no alerta, e os astros indicam a cautela durante este período negativo no trabalho. Procure dar mais espaço para a pessoa amada. Cuidado para não sair do orçamento financeiro. Saúde com perda de energia.

Áries – Você continua bem posicionado, Marte seu planeta traz mudanças rápidas no trabalho e negócios. Novos planos e empolgação com as conquistas. Esta confiante no amor. Pratique esporte. C. 051 M. 5403

Touro – A partir de hoje o Sol, passa a influenciar sua casa de trabalho e ganhos. Terá chances de se projetar. Muito apoio e oportunidades de aberturas profissionais. Amor exaltado. Tente na loteria. C. 330 M. 7028

Gêmeos – Finalmente, você esta terminando a fase negativa. O Sol passa a transitar no seu signo abrindo caminhos para o sucesso profissional e financeiro. Chances de organizar o lar. Conquista afetiva. C. 703 M. 4278

Câncer – Fuja de negócios arriscados, onda de nostalgia, dificuldades de se fazer entender e problemas com a família. Evite viagens, compras à prazo ou mudanças profissionais. Amor em paz. Evite o estresse. C. 981 M. 1764

Leão – Você estará bem posicionado, vem apoio para renovar e movimentar o trabalho. Chances de iniciar negócios com pessoas da família. Decisões no amor, colabore. Vencerá fácil os obstáculos. C. 628 M. 2345

Virgem – A presença do Sol em Gêmeos trará oportunidades de organizar melhor o trabalho e, até iniciar a novos projetos financeiros. Apenas fuja de planos mirabolantes, analise tudo. Amor com paixão. C. 417 M. 6891

Libra – Dia que você passa pelo alerta e deve se conter para não criar problemas na saúde com muita agitação e até alimentação exagerada. Mas, o Sol em Gêmeos logo trará muitas alegrias e progresso. C. 524 M. 3054

Escorpião – A influência do Sol na sua oitava casa, traz mudanças na estrutura financeira. Chances de ganho em ações na justiça e dinheiro inesperado de jogos. Amor com paixão. Reencontro feliz com parentes. C. 154 M. 9592

Sagitário – O período em que o Sol estiver na sua positiva sétima casa indica sucesso nos negócios, amor e vida familiar. Até os solitários, terão chances de encontrar alguém. Trabalho com grandes lucros. C. 042 M. 5931

Capricórnio – Você deve usar a sua natural paciência para crescer financeiramente. Novidades no trabalho, o sucesso o espera. Apoio de Sagitário, Gêmeos e Touro. Não abuse na alimentação. Lar feliz. C. 293 M. 0619

Aquário – O Sol nesta fase traz oportunidades de sucesso e progresso. Você sente que pode realizar mudanças no trabalho, negócios e assumir novas propostas referente ao lar. Viverá um grande amor. C. 870 M. 7486

Peixes – Nesta fase estará voltado a resolver os assuntos domésticos. Chances de compra, venda, reforma ou mudança de residência. Trabalho e negócios, com total progresso. Conte com Gêmeos e Touro. Amor resistente. C. 362 M. 8179