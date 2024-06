Horóscopo do dia: segunda-feira (24.06.24)

HORÓSCOPO – 24.06.24

Os cancerianos são muito perspicazes, e sempre intuitivos, se conseguirem expressar estas características em suas profissões deverão se sair muito bem. Cancerianos são paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhos em que precise de administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Nunca desiste de um objetivo. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os aquarianos começam a semana no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho. Não negocie ou poderá ter perdas na sequência. Cuidado com gastos fora do orçamento. No amor, o diálogo será muito importante. Saúde em baixa.

Áries – Fase que sua vida familiar esta movimentada. O clima profissional esta bem envolvente e há chances de renovar os negócios. Você se livrará de pessoas negativas. Bom para compras domésticas. Amor suave. C. 493 M. 8604

Touro – Período que terá oportunidades de ganhos extras na profissão. Você dará o passo certo na busca da estabilidade. A família esta bem participativa. Bom para viagens, compras e negócios. Surpresas no amor. C. 271 M. 6367

Gêmeos – Os problemas e mal entendidos no trabalho ou negócios serão facilmente resolvidos. Excelente condições para pensar em sociedade comercial. Amor motivado. Saúde com pequeno estresse. C. 540 M. 2873

Câncer – A fase é especial para realizar seus projetos e sonhos. Novas amizades através do seu trabalho. As finanças começam a se equilibrar. Ouça mais seu coração e tenha bons momentos com seu amor. C. 082 M. 9519

Leão – Você precisará evitar mudanças no trabalho ou negócios. Seja firme em suas decisões, não espere colaboração em nenhum setor. Evite gastos desnecessários. Seu amor esta desligado das suas emoções. C. 704 M. 4489

Virgem – A influência atual do Sol indica tranquilidade em sua vida profissional, nos negócios e para sociedade. Conseguirá organizar as finanças e apesar dos desafios sairá ganhando. Amor exigente. C. 920 M. 5051

Libra – Fase para acertar os assuntos e as situações da família. Boa intuição, procure dar apoio à Sagitário e Câncer. Seu organismo esta perfeito, mas pratique esporte, faça caminhadas. Amor sensual e feliz. C. 015 M. 3240

Escorpião – O clima em sua vida profissional esta sensacional, conquistará o equilíbrio nos negócios. Vá em frente. Bom para viagens, compras e acertos financeiros. Saúde em ordem. Amor motivado. C. 354 M. 8039

Sagitário – Período que estará exigente com as pessoas do setor profissional, sendo empregado ou proprietário. Relaxe e aproveite para viver melhor. Comece a organizar novos caminhos no trabalho. Amor com atritos. C. 263 M. 9984

Capricórnio – Você esta bem e com disposição para renovar os negócios e acertar pendências no trabalho. Pode contar com Câncer e Touro. Os problemas financeiros serão facilmente contornados. Amor com paixão. C. 139 M. 7226

Aquário – O dia é de alerta e deve se desligar de pessoas nervosas, principalmente as que trabalham ao seu lado. Também não queira resolver os assuntos da família, pois só terá decepção. Amor difícil. C. 697 M. 1712

Peixes – Dia de ótimas decisões nos assuntos profissionais. Conseguirá resolver as pendências financeiras, até da família. Sucesso com as amizades, que darão apoio aos novos compromissos. Amor emocionante. C. 822 M. 6595