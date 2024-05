Horóscopo do dia: sexta-feira (03.05.24)

Touro é um signo da Terra, de natureza fixa, por isso ninguém consegue ser mais parado do que o nativo deste signo. Pode ser que seja exagero, mas a verdade é que o taurino precisa de alguma forma de segurança material para sentir que tem o controle absoluto da situação, mesmo que para isso seja obrigado a se controlar mais em seus gastos. As profissões que mais tem a ver com ele são: fazendeiros e ainda artistas.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta forte; poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Adie para quando estiver melhor posicionado as mudanças e acertos no campo de trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes. Saúde em leve baixa.

Áries – Você poderá contar com proteção do Sol, Vênus e Marte, seu planeta que indicam alguns trabalhos extras, e o melhor que será bem remunerado. A família traz boas energias. O amor vem especial. C. 511 M. 3726

Touro – O atual período indica êxito nos seus negócios e chances de sociedade. Ótimas oportunidades no terreno profissional, seus sonhos se tornam realidade. Novos campos de ação também no lar. Amor suave. C. 642 M. 5909

Gêmeos – Fase para não passar dos limites nos seus gastos e muito menos mudanças nos negócios ou trabalho. Não alimente um clima de tensão no amor e com sua família. Não viaje. C. 386 M. 8450

Câncer – Dia cheio de compromissos e novidades no trabalho. Pode sair para compras, negócios, visitas e até encontro com amigos e parentes. Você esta bem e deve aproveitar com o seu amor. C. 172 M. 6691

Leão – Os astros facilitam o diálogo com a família e acertos de convivência afetiva. A felicidade esta do seu lado. Boas condições de estabilidade financeira. Terá colaboração no seu trabalho. Vem sucesso. C. 899 M. 6588

Virgem – Você tem tudo para ter um bom dia, pode sair para compras, acertos profissionais, viagens e encontro de negócios. A pessoa amada esta mais apaixonada. O momento é ótimo com a família. C. 756 M. 2275

Libra – Dia que estará muito exigente com a família, só que não há motivos para discórdias. Saiba relevar os problemas e faça as mudanças que deseja nos negócios. Saúde equilibrada. Vênus traz ciúmes no amor. C. 902 M. 7613

Escorpião – Os astros estimulam seu lado criativo e ajudam a conquistar novos espaços de trabalho e negócios. Procure dinamizar a sua vida familiar e profissional, aproveite as oportunidades. Amor estável. C. 050 M. 4849

Sagitário – O Sol, na sua sexta casa astral traz colaboração dos envolvidos nos seus negócios e trabalho. Momento favorável para dinamizar seus ganhos. Ligação forte com a família. Amor em clima de festa. C. 235 M. 9360

Capricórnio – Bom dia no trabalho, no lar e com amigos de Touro, Gêmeos e Áries. Os negócios caminham para a estabilização financeira. Excelente para compra de imóvel e carro. Amor com paixão. Tente na loteria. C. 463 M. 0185

Aquário – O seu dia será irradiante e novas energias recarregam o setor familiar. Resolverá fácil os problemas existentes. Trabalho e negócios sem dificuldades. Acertos na convivência com a pessoa amada. C. 324 M. 8702

Peixes – Você passa pelo alerta e não deve sair da rotina. Se alimente com equilíbrio, evite bebidas alcoólicas e exageros com doces. A família estará exigente. Preste atenção ao seu amor, não discuta. C. 117M. 6035