Horóscopo do dia: sexta-feira (05.07.24)

Os cancerianos costumam se adaptar a qualquer ambiente de trabalho, seja por serem suficientemente adaptáveis para não deixar se sufocar pela atmosfera predominante, seja, porque sua carapaça canceriana protetora vem em seu socorro em ambientes desagradáveis, fazendo com que consigam repelir qualquer coisa que os constranja.

Quem nasceu hoje

Por ter um espírito empreendedor, alcançará sucesso em trabalhos por conta própria. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade de análise é acima da média. Terá uma vida afetiva e familiar estruturada. É audacioso, inteligente e vigoroso.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e os astros indicam paciência e rotina durante este período negativo. Adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, tenha calma e não discuta com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Bom dia para ir atrás de novas realizações profissionais. As influências indicam boa entrada de dinheiro e solução de pendências da área doméstica. Seja menos individualista e viva melhor com seu amor. C. 107 M. 9212

Touro – A Lua o deixa mais entusiasmado e, com isso vem bons negócios, apoio profissional e chances de mudanças na vida financeira. Aceite os desafios e vá em busca da estabilidade familiar. Amor sólido. C. 821 M. 7943

Gêmeos – Você esta bem posicionado. Fase de novas amizades, bons negócios, compras e maior apoio da família. Trabalho fluindo para o sucesso. Alegrias e momentos mágicos com seu amor. Saúde ótima. C. 599 M. 1150

Câncer – O dia é de alerta, mas não haverá problemas difíceis. Sol e Vênus no seu signo trazem chances de equilíbrio afetivo e financeiro. Hoje evite tomar decisões apressadas no trabalho e negócios. C. 247 M. 6538

Leão – O seu dia será pesado, mas conseguirá solucionar alguns problemas da família e até encontrar a estabilidade financeira. A forte influência de Mercúrio no seu signo traz solução profissional. Amor com ciúmes. C. 639 M. 2304

Virgem – Dia de muito trabalho e pouca solução, evite se desentender com pessoas do convívio profissional. Mercúrio, seu planeta indica a necessidade de colaborar com todos. Ótimas vibrações na vida íntima. C. 388 M. 5676

Libra – Período para viagens, compras e usufruir de bons relacionamentos no trabalho e negócios. Conseguirá acertar os problemas da família. Seu amor espera mais carinhos e compreensão. Finança equilibradas. C. 722 M. 4608

Escorpião – Você amanhece nervoso, mas com o passar das horas terá a solução dos problemas do trabalho e finanças. Use e abuse do seu magnetismo. Vênus, protege o amor e a família. Conte com Gêmeos. C. 070 M. 3797

Sagitário – Fase que deve ser participativo com a família. Pode tomar decisões que exijam ousadia, seu espírito de iniciativa esta favorecido. Mude os negócios e ganhará mais. Amor com surpresas. Novidades no lar. C. 990 M. 2182

Capricórnio – Período que tem a possibilidade de organizar seus negócios e trabalho. Colabore com parentes que tem problemas. Fase de altos e baixos, resolverá os assuntos financeiros. Amor com paixão. C. 456 M. 8060

Aquário – Você se sente mais livre e feliz com o andamento da vida profissional. Terá o apoio que necessita para melhorar seus ganhos. Pode pensar em viagens, compras e decisões no amor. Inicie um regime. C. 163 M. 9825

Peixes – Nesta fase você se sente seguro em relação ao trabalho e conquistará o equilíbrio financeiro. Muito do que plantou deve colher agora. Amor, saúde, paz e bom relacionamento com a família. Tente na loteria. C. 215 M. 0353