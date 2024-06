Horóscopo do dia: sexta-feira (07.06.24)

O geminiano adora se cercar de pessoas, desenvolvendo atividades grupais e convivendo com amigos conservadores. Sendo regido por Mercúrio o antigo mensageiro do Olimpo, você pense e age rapidamente, cansando-se fácil das coisas que está fazendo e buscando agilmente algo mais para ser feito.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois não teme as responsabilidades. Por ter um bom coração estará sempre envolvido em trabalhos comunitários. A garra e força de vontade farão de você um vencedor. É inteligente, convincente e intenso.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e a rotina é indicada enquanto durar este período. O diálogo será importante para manter a harmonia no setor de trabalho. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Fique dentro do orçamento.

Áries – As perspectivas financeiras não poderiam ser melhores. Acertos no trabalho e chances de se aventurar em novos negócios. Apenas aprenda a falar com diplomacia com a família. Amor em paz. C. 485 M. 3909

Touro – A fase coloca muitos planetas na sua casa de trabalho e ganhos trazendo aumento de responsabilidades e muito progresso. Grande magnetismo, tudo esta maravilhoso no amor. Cuide da aparência. C. 931 M. 2464

Gêmeos – O período é válido para conquistar a felicidade, harmonia, amor e equilíbrio financeiro. É a fase do seu aniversário, é só aproveitar. Surpresas na vida afetiva. Melhora o relacionamento familiar. C. 739 M. 8826

Câncer – Nesta fase deve ser mais tranquilo em relação ao futuro. Os astros ainda indicam alguns impasses que serão facilmente resolvidos. Evite novos gastos, viagens e mudanças financeiras. Dia de alerta. C. 802 M. 1350

Leão – Dia de boas iniciativas nos seus empreendimentos e para os que são funcionários terão o apoio que necessitam. Intensa movimentação na vida familiar, com equilíbrio nas contas. Amor com paixão. C. 695 M. 7187

Virgem – Os astros trazem uma fase tranquila profissionalmente. Conseguirá reverter os problemas que atrasaram seu sucesso. Força total nos empreendimentos. Surpresa no amor. Tente na loteria. C. 172 M. 4732

Libra – Você estará brilhando no horizonte da vida material, é a prosperidade que chega na sua vida. Clima de tranquilidade no amor. Felicidade com sua família. Fase de amor, paz e progresso. Saúde ótima. C. 560 M. 2012

Escorpião – Nesta fase você pode realizar mudanças nos negócios e trabalho. O sucesso o espera. Não deixe de prestar atenção nos invejosos. Evite discutir com Câncer e Leão. Cuide da alimentação. C. 042 M. 6675

Sagitário – Dia de novos planos profissionais, comece a se organizar e planejar o trabalho e negócios em parceria. Positivo para lidar com o comércio de alimentos. Faça uma surpresa ao seu amor. C. 614 M. 9581

Capricórnio – Receberá o apoio que necessita em sua vida doméstica. Conseguirá se livrar de invejosos e quem só pensa em criar problemas. Faça uma surpresa ao seu amor. Ideias originais com a família. C. 278 M. 5940

Aquário – A fase é de segurança no seus negócios, trabalho, com chances de aumento dos ganhos. Dia benéfico para novas transações financeiras. Amor firme. Dedique-se mais ao esporte. C. 323 M. 8149

Peixes – Neste período estará envolvido com a sua família. Chances de rever parentes. Positivo para compras domésticas, incluindo mudanças na decoração do seu lar. Relaxe com seu amor. C. 757 M. 3298