Horóscopo do dia: sexta-feira (14.06.24)

Os geminianos possuem inata compreensão da beleza das coisas, embora sua natural tendência seja a de tudo observar com crítica e ceticismo. Em virtude de sua inquietude e versatilidade, suas realizações muitas vezes serão truncadas ou incompletas. Dedicando-se às artes, qualquer que seja a modalidade, terão probabilidade de êxito certo, pois são dotados de grande sensibilidade e intuição.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os nativos de Virgem ficam no alerta até às 15h13, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos librianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Os astros continuam enviando boas energias para você usufruir com intensidade novos projetos. Boa entrada de dinheiro. Logo virão chances de arriscar mais. Amor sensível e livre de problemas. C. 442 M. 7475

Touro – Fase para continuar resolvendo problemas familiares, pode esperar pela tranquilidade nas finanças. Faça seus planejamentos e espere pelo sucesso. Seu amor esta apaixonado. Trabalho com progresso. C. 165 M. 9109

Gêmeos – Fase de novas atividades e convites para negociar. Podem ocorrer mudanças nos planos do trabalho para melhorar seus ganhos. Não há o que temer, apenas analise o que quer. Amor protegido. C. 398 M. 2655

Câncer – Neste período você se acomoda um pouco e faz somente o básico. Não entre em depressão, esta fase é assim, mas passageira. Lute pelos seus ideais, não abuse de suas forças. Amor difícil e desligado. C. 230 M. 8281

Leão – Você passa por um bom período, colaboração para novos projetos, apoio de amigos, sócios e superiores nos problemas que o incomodam. Resolverá tudo fácil. Controle o nervosismo. Amor em dose dupla. C. 883 M. 3746

Virgem – O dia ainda é de alerta, até às 15h13, deixe as decisões financeiras, os problemas da família e compras domésticas para o período da tarde. Não se abale com exigências do trabalho. Seja menos crítico. C. 716 M. 0924

Libra – Nesta fase você sente que vem mudanças na vida familiar. Não crie expectativas e deixe a vida correr. Se organize, a partir das 15h13, você entrará no alerta. Controle suas indecisões no amor. C. 078 M. 6190

Escorpião – Dia que precisa ser mais decidido em relação aos negócios. Não se acomode e vá em busca de novos interesses profissionais e financeiros. Terá o apoio e respaldo da família. Amor sem bloqueios. C. 529 M. 4432

Sagitário – Esse dia será totalmente progressista. Os negócios e o trabalho que vem realizando trarão sucesso e satisfação. Seu espírito aventureiro vai sacudir essa fase no lar e amor. C. 461 M. 5850

Capricórnio – Nesta fase deve procurar apoio para seus negócios, aceitar opiniões no trabalho e ser mais diplomático com a família. Evite ser tão exigente e só ver defeito nos outros. Carinhos do seu amor. C. 350 M. 2518

Aquário – Um bom dia para sair da rotina e o fim de semana será feliz. Positivo para compras, visitas e pequenas viagens. Espere novidades no seu lar. Amor em evidência. O Sol de Gêmeos o favorece. C. 907 M. 8372

Peixes – Você terá o apoio que busca no lado profissional. Ótima fase para ganhar mais e organizar os negócios. Grande dinamismo com a presença da família. Mudanças benéficas no seu plano afetivo. C. 688 M. 1067