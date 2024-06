Horóscopo do dia: sexta-feira (21.06.24)

Um canceriano típico é sensível, gentil e simpático, com desejo de educar e cuidar das pessoas, o que se expressa em casa e com a família. Esse é considerado o lado “suave” da sua personalidade, enquanto o lado “duro” é empreendedor, astuto e seguro. Quando estão afinados com sua própria natureza, são intuitivo, criativos e engenhosos, e sabem qual é o melhor momento para procurar as outras pessoas ou para se refugiar em si mesmos em busca de apoio.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional e pessoal. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 20h10, e a rotina e indicada enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após este horário, os cuidados serão dos capricornianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia que deverá dar mais atenção ao lar e problemas domésticos. As finanças vão bem com chances de melhorar. Cuide apenas da inquietação, não discuta com colegas de trabalho. Não viaje. Saúde sensível. C. 586 M. 4504

Touro – O seu trabalho e negócios estão movimentados e as decisões financeiras serão acertadas. Muita garra e energia. Vitória em negócio pendente. Conte com Escorpião e Peixes. Sorte no amor. C. 054 M. 6311

Gêmeos – A forte influência de vários planetas na sua casa de trabalho abrem espaço para o sucesso. Ganho em sorteio ou parceria. Mente aberta para organizar novos caminhos profissionais. Amor equilibrado. C. 329 M. 9647

Câncer – A influência do Sol, Mercúrio e Vênus no seu signo é sinal de sucesso em vários setores da sua vida. Proposta para ganhar mais dinheiro. Ideias otimistas em relação aos negócios e trabalho. Tente na loteria. C. 107 M. 7482

Leão – Nesta fase do ano astral precisará de atenção para não cair nas mãos de invejosos e aproveitadores. Nada de precipitação em assumir compromisso de novos gastos. Fuja de brigas no lar. Amor exigente. C. 865 M. 5953

Virgem – Você terá um bom dia no trabalho e pode pensar em novos negócios. Ousadia e firmeza para ganhar mais. Lucros com produtos de beleza, moda e setor de saúde. Fortes emoções no lar e com o seu amor. C. 298 M. 1276

Libra – Dia que terá surpresas no trabalho, conquistará o equilíbrio financeiro. Notícia agradável sobre parentes. Descontração com seu amor. Positivo para compras domésticas. Novos caminhos nos negócios. C. 749 M. 2867

Escorpião – Período tranquilo na vida profissional e novas conquistas financeiras. Positivo para compras, viagens e encontros de amigos. Energia e coragem para acertar assuntos da família. Amor protegido. C. 620 M. 0696

Sagitário – Você fica no alerta até às 20h10 e deve ficar na rotina. Fuja de negócios arriscados, evite compras, viagens e acertos de sociedade. Trabalho com seriedade. No amor os sentimentos estão confusos. C. 481 M. 9155

Capricórnio – O dia será de bom movimento no lar, conseguirá acertar a parte financeira da família. Equilíbrio nas decisões profissionais. Se programe, entrará no alerta às 20h10 e deve passar o fim de semana na rotina. C. 331 M. 6028

Aquário – Dia propício para compras, novos negócios e para dar apoio à família. Você esta bem, mas não abuse na sua alimentação. Pode sair para acertar negócios e o trabalho. Apoio do seu amor. Relaxe a mente. C. 870 M. 3938

Peixes – A influência do Sol, traz realmente um dos melhores períodos do ano. Energia de sobra e vitórias no trabalho. Ganhos em negócios feitos em sociedade ou parceria. Lar e amor em alto astral. C. 216 M. 6704