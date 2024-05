Os geminianos possuem uma grande versatilidade, que é ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. Por um lado, são como camaleão, adaptando-se facilmente às novas condições de trabalho, o que lhes possibilita exercitar com freqüência seu talento em objetivos preestabelecidos.

Quem nasceu hoje

Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e esta sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os nativos de Sagitário ainda passam dia no alerta até, e os astros recomendam rotina enquanto durar este período negativo. Adie negociações, mudanças profissionais e empréstimos financeiros. Não se irrite com pequenos obstáculos.

Áries – Fase que os projetos profissionais realizados em grupo estão favorecidos. Poderá contar com sócios. Conquistará o sucesso financeiro e acertará os impasses do trabalho. Cuide bem do seu amor. C. 776 M. 0860

Touro – A partir de hoje Vênus, passa a transitar na sua positiva segunda casa indicando bons negócios, entrada de dinheiro e muitos acertos no trabalho. Companheirismo com seu amor. C. 361 M. 4655

Gêmeos – Vênus passa a transitar no seu signo. Os problemas afetivos e financeiros começam a se dissipar. Chances de realizar suas ambições junto a pessoas de prestígio. Melhora no amor. C. 911 M. 5442

Câncer – Fase que precisará ter equilíbrio emocional para não criar problemas com a pessoa amada. Deverá evitar novos gastos, viagens e mudanças em seu lar. Mercúrio e Vênus, pedem cautela com a saúde. C. 487 M. 8072

Leão – A vida profissional e financeira toma rumos do sucesso. Positivo para compras domésticas e solução de questão familiar. Necessidade de segurança emocional no seu caso de amor. Não discuta com Escorpião. C. 834 M. 1719

Virgem – Você passa um bom dia e solucionará os problemas do trabalho. Apoio para inovar os negócios e chances de parceria. Melhora as finanças. Precisará dar atenção a família e seu amor. C. 101 M. 9523

Libra – A fase é de sucesso nos negócios, compras, trabalho e viagens. Apenas, controle sua impaciência com a família. Deverá dar apoio a nativos de Sagitário e Câncer. Vem amor em dose dupla. C. 559 M. 7580

Escorpião – A Lua esta no seu signo. Apesar do desejo de expandir seus negócios e trabalho, evite comentários, ainda existem alguns invejosos. Entusiasmo no amor. Cuide da saúde. C. 246 M. 6121

Sagitário – O dia é de alerta, se prepare para enfrentar altos e baixos no trabalho, nas finanças e nos negócios. Cuidado com a instabilidade emocional, controle a inquietação. Discussões com seu amor. C. 630 M. 4397

Capricórnio – A presença do Sol na sua sexta casa, é um forte indício que os planos que vinha arquitetando começam a se realizar. Terá retorno financeiro que esperava. Satisfação com todos da família. C. 028 M. 3266

Aquário – Suas esperanças profissionais continuam muito bem influenciadas por Vênus e Sol. Estabilidade comercial e chances de aumentar os ganhos. Amor suave. Positivo para jogos e loteria. C. 911 M. 5908

Peixes – A fase esta superativada pelo Sol, garantindo êxito com a família, caso esteja negociando com alguém. Novos interesses profissionais. Esta é a chance para melhorar os ganhos. Faça compras de uso pessoal. C. 395 M. 2433