Horóscopo do dia: sexta-feira (28.06.24)

Os cancerianos têm elevado espírito de sacrifício e sabem suportar corajosamente todas as situações. São paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os nativos de Áries passam o dia no alerta, e a rotina será imprescindível durante este período negativo. Controle sua forte personalidade para não entrar em confronto no trabalho. No amor, não se feche quando for contrariado.

Áries – O dia é no alerta, a Lua desfavorece os assuntos da família. Evite novos gastos e qualquer tipo de mudança no trabalho. O ideal é ter paciência com todos. Não crie expectativas com o seu amor. C. 015 M. 2368

Touro – O astral esta positivo para negócios, compras, viagens e decisões financeiras. Busque o sentido mais profundo dos seus sentimentos. Equilíbrio financeiro. A família e seu amor trazem muitas alegrias. C. 548 M. 9256

Gêmeos – Você terá pleno domínio do setor profissional com chances de ganhos através do seus esforços. A família apoia suas novas iniciativas e acordos. Amor carinhoso. Boa saúde. C. 714 M. 8140

Câncer – Ótima sintonia, dia para levar adiante os negócios e planos de trabalho. Conte com todos com os quais ainda quer realizar novos empreendimentos. Boa cumplicidade com o seu amor. Lar com apoio. C. 105 M. 4871

Leão – Fase que pode ter muitos problemas. Não dependa de ninguém e não peça apoio da família. Fique o máximo que puder na rotina. Faça sua parte sem esperar retribuição. No amor o caso está mal resolvido. C. 820 M. 0563

Virgem – O dia será produtivo no trabalho, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. A vida emocional recebe apoio da família e o diálogo será produtivo na solução dos assuntos financeiros. Saúde ótima. C. 451 M. 3022

Libra – Fique ligado, estão favorecidos parcerias, acordos, alianças e contratos. Espere boa entrada de dinheiro. Apenas, procure ser mais prestativo com a família. Cuide melhor da alimentação. Amor com atenção. C. 679 M. 5686

Escorpião – Ótimo período para ampliar seu círculo de amigos, iniciar negócios e resolver antigas pendências. A sua profissão esta amparada, o momento é positivo para renovar o trabalho. Amor em alto astral. C. 902 M. 1293

Sagitário – Você esta exigente com a família e pode criar problemas sem necessidade. A tensão nervosa deve ser avaliada para não perder negócios. Tente manter a discrição no trabalho e no amor. C. 184 M. 9577

Capricórnio – Período equilibrado você esta com energia para novos negócios, compromissos com sócios ou superiores. Sua capacidade de concentração esta em alta. Conte com Câncer. Amor e lar com paz. C. 260 M. 9435

Aquário – Boas chances de resolver os negócios, trabalho e ter o equilíbrio financeiro que busca. Colaboração da família. Pense num regime. Amor em alta. Seu senso de análise vai surpreender. C. 897 M. 6904

Peixes – Dia que esta tranquilo com a presença da Lua no seu signo. Mais confiante das suas responsabilidades, verá o sucesso chegar rápido. Com seu amor seja decidido. Tente em jogos e loteria. C. 337 M. 7718