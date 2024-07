Horóscopo do dia: terça-feira (02.07.24)

As mulheres cancerianas são dotadas de elevada sensibilidade, instinto maternal excepcionalmente desenvolvido, índole carinhosa, meiga e protetora. Amam o lar, o cônjuge e os filhos e costumam centralizar toda sua vida neste setor. Câncer determina, naqueles que nascem sob sua influência, um intenso psiquismo e grandes capacidades mediúnicas de clarividência, premonição e intuição.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 12h51, e a indicação será de uma manhã para ficar na rotina, evite novos negócios e mudanças. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – O trabalho e negócios trazem maior tranquilidade. Positivo para compras domésticas e acertos financeiros com parentes. Você esta em plena sintonia com a família. Conte com Câncer e Aquário. Boa saúde. C. 470 M. 5745

Touro – A influência do alerta vai até às 12h51, portanto deixe os negócios, decisões financeiras e até domésticas para o período da tarde. Nos assuntos do coração o sucesso será absoluto. Saúde em ordem. C. 268 M. 6102

Gêmeos – Dia que você deve se programar logo cedo, já que seu alerta inicia às 12h51. Poderá enfrentar contratempos no trabalho e negócios. Evite sair da rotina e não realize novos gastos. Cuide da saúde. C. 157 M. 3889

Câncer – O período é positivo para resolver a maior parte dos problemas do trabalho e negócios. Você e a família estão em sintonia. Conte com boa entrada de dinheiro. Amor total. Organismo perfeito. C. 923 M. 2590

Leão – Nesta fase o ideal é não passar dos limites em termos financeiros, com novos negócios e compromissos profissionais. Evite discussões sobre a vida familiar. Disciplina com a alimentação. Amor com ciúmes. C. 319 M. 9023

Virgem – O seu dinamismo será notado e o sucesso financeiro acontece fácil. Pode sair para compras, viagens e decisões domésticas. Pode realizar um velho sonho relacionado com a família. Surpresas do seu amor. C. 531 M. 1258

Libra – Dia que estará exigente com a família, mas não há motivos para maiores problemas. Analise cada questão financeira e conte com o sucesso. Dificuldades com Sagitário e Touro. Lealdade no amor. C. 844 M. 5690

Escorpião – Fase de novas amizades e bom relacionamento com a família. Você esta bem e conseguirá resolver alguns problemas profissionais. Conte com mais dinheiro. Apoio de Touro e Áries. C. 026 M. 6914

Sagitário – Fase que deve renovar os negócios e trabalho. Você sente que deve ter mais paciência e perseverança nos assuntos financeiros. Cuidado para não ser mal interpretado por Gêmeos e Leão. Amor renovado. C. 993 M. 0539

Capricórnio – Bom dia para ativar sua vida social e profissional. Organize novos negócios e conte com equilíbrio nas suas contas. Boas novas na vida familiar. Tente na loteria. Saúde perfeita. Amor renovado. C. 789 M. 4373

Aquário – Período propício para resolver os assuntos ligados ao lar. De mais apoio à sua família, pode pensar em mudar seu lar ou reformar. A união afetiva ganha fôlego. Não abuse das frituras e bebidas. C. 408 M. 8442

Peixes – Você esta passando por um período feliz e sente que todos colaboram com seus objetivos profissionais. Saia do lugar comum e pense em renovação na vida familiar. É hora de acertar tudo e ser feliz no amor. C. 630 M. 7169