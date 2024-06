Horóscopo do dia: terça-feira (04.06.24)

Os geminianos gostam de sair sem compromisso com os amigos, encontrá-los em lugares novos ou fazer pequenos passeios. Com sua natureza aberta e conversadora, fazem amizade com facilidade, como nas muitas viagens que empreendem. Como amigo, vai proporcionar entretenimento e diversão. É uma verdadeira mina de informação.

Quem nasceu hoje

A comunicação será um dos seus trunfos para alcançar o sucesso na carreira profissional. Bem humorado, transmite alegria para as pessoas à sua volta. Gosta de estar no comando. Maleável, alegre e de bom coração.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e a indicação é para manter o foco no trabalho. Cuide para não contrair dívidas. Evite ser dispersivo no relacionamento afetivo e familiar. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Tudo azul no horizonte profissional, aumentam as chances de ganhos, de novos negócios e de muita atividade, só não vá se cansar. Viva sua relação com muita harmonia. Evite exageros alimentares. C. 012 M. 3936

Touro – Você passa pelo alerta e deve ficar na rotina. Separe as questões profissionais da vida familiar e afetiva. Procure relaxar e não inicie negócios ou mudanças no trabalho. Cuide da saúde. C. 584 M. 9759

Gêmeos – Mercúrio, seu planeta passa hoje passa a transitar no seu signo e, com isso melhora o relacionamento com todos, incluindo pessoas do trabalho e negócios. Se sentirá mais informado. Amor com paixão. C. 161 M. 7392

Câncer – Fase que deve ficar o máximo que puder na rotina. Não brinque com a sorte, há sinal de perdas financeiras. Evite compras, negócios, assinatura de contratos e empréstimos. A pessoa amada estará tensa. C. 887 M. 1103

Leão – Você estará mais sensível e otimista em relação à vida profissional. Conseguirá atingir seus objetivos financeiros. Fase que pode iniciar projetos ligados à família. Mais atenção do seu amor. C. 569 M. 6051

Virgem – Dia que estará exigente com a família. Evite criar problemas e nada de criticar a pessoa amada. O trabalho transcorre bem trazendo chances de bons negócios. C. 701 M. 5815

Libra – A fase é bem tranquila e o seu astral trabalho flui para o sucesso. Excelente para viagens, compras e para pensar em novos negócios. Terá ajuda de familiares nos assuntos financeiros. C. 194 M. 4682

Escorpião – Excelente para iniciar parceria comercial e mudanças positivas no seu trabalho. A família precisa de sua atenção. Apenas não abuse na alimentação. Relaxe ao lado do seu amor. C. 953 M. 8540

Sagitário – Bom dia para organizar os negócios, iniciar projetos ligados à sócios ou superiores. Você traz boas energias e será lembrado pela sua capacidade. Lar com carinhos. Amor com novidades. C. 348 M. 0164

Capricórnio – Nesta fase poderá recuperar o caminho do sucesso. Conseguirá encontrar a saída para organizar as finanças da família. Ótimo para compras para o lar e negócios imobiliários. Amor com carinhos. C. 670 M. 6428

Aquário – Mercúrio na sua positiva quinta casa indica amor e carinhos na vida afetiva. Pode assumir compromisso de convivência ou acertar discussões. Saúde perfeita, ânimo para sair da rotina. Tente na loteria. C. 430 M. 2473

Peixes – O aspecto astrológico do Sol na sua quarta casa, é sinal para resolver de vez os problemas e necessidades familiares. Haverá sucesso nos seus negócios. Estará cercado de amor por todos. Saúde ótima. C. 021 M. 9297