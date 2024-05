Horóscopo do dia: terça-feira (07.05.24)

O taurino é, acima de tudo, um amante dos prazeres. Seu ideal de felicidade consiste em comer bem, usar roupas luxuosas e viajar com conforto. Mas, quando não pode gozar de benefícios tão dispendiosos, ele se contenta com programas mais simples e igualmente agradáveis. A amizade para eles, como o amor, tende a crescer aos poucos.

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras. Profissional, fará atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os nativos de Touro passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho. Adie todo tipo de negociação. Não gaste fora do orçamento. Desfaça mal entendido com as pessoas à sua volta. Amor com distanciamento e ciúmes.

Áries – Os astros trazem equilíbrio para sua vida profissional e financeira. Mas, ainda cuidado com os invejosos. Não faça nada na impetuosidade. O setor familiar esta em paz. Maior intimidade no amor, felicidade. C. 216 M. 1854

Touro – Você passa pelo alerta e deve ter paciência com a família e pessoas que trabalha ou negocia. Tente vencer a insatisfação no setor financeiro. Cuide melhor da saúde, inclua frutas e legumes na alimentação. C. 098 M. 3162

Gêmeos – Dia confuso, você estará tenso, nervoso, vá devagar nos gastos. Cuide da aparência e melhore o clima com a pessoa amada. Desfavorável para viagens e mudanças no trabalho. Cautela com Virgem. C. 349 M. 5495

Câncer – Ótimo astral para iniciar parcerias, sociedades e ativar as amizades. Pode contar com boas vibrações astrais no lar e com a pessoa amada. Saúde perfeita. Positivo para compras e viagens. C. 665 M. 0633

Leão – A fase é bem positiva e, promete sucesso nos seus novos projetos de trabalho e negócios. Recarregue as baterias e usufrua de maior tranquilidade no seu lar. Amor com muita paixão, vem novidades. C. 508 M. 9549

Virgem – O momento é oportuno para desfazer um mal entendido com a família, trate de ser rápido. O trabalho e negócios estão equilibrados. Mas, é bom não sair para novos gastos. Conte com Virgem e Touro. C. 721 M. 3978

Libra – Dia que irá usufruir de excelentes novidades no trabalho, que vem com sucesso. Deixe a paz se instalar no seu coração, viva bem com seu amor. Não discuta com Capricórnio e Touro. Faça tratamento estético. C. 036 M. 8710

Escorpião – Período que estará impetuoso e com vontade de renovar os negócios e mudar seu trabalho. Faça tudo com leveza. No amor boas chances de harmonia. Aceite apoio de Áries e Leão. C. 654 M. 7372

Sagitário – Fase de boas energias astrais, resolverá fácil os negócios e trabalho. Chegou a hora de abrir novos caminhos no seu lar, apoio inclusive para mudanças ou reformas. Viva as emoções no amor. C. 449 M. 5086

Capricórnio – Você estará pronto para colaborar com a família e seu bom humor conseguirá atrair o carinho de todos. Não se acomode no trabalho e organize novos negócios. Seu amor precisa de compreensão. C. 972 M. 2827

Aquário – Hoje seus negócios vão fluir, conseguirá acertar as contas e realizar mudanças na vida familiar. Sintonia fácil com o seu amor. Procure os amigos e aceite colaboração. Saúde ótima. Tente na loteria. C. 880 M. 4207

Peixes – Dia de boa influência no ambiente profissional. Todos colaboram com seus projetos. Boas condições financeiras. O seu astral esta em alta. O coração traz mais amor e compromisso sério. C. 823 M. 6131