Horóscopo do dia: terça-feira (09.07.24)

Câncer é o signo em que as emoções e os sentimentos são postos em atividade por meios externos. São sensíveis, tímidos e retraídos, mas donos de grande tenacidade. São econômicos, conservadores, românticos e imaginativos; e, parecem uma mistura de caprichos e contradições, quando não se sentem compreendidos. Essa disposição os torna de humor triste e inquieto, até que aprendam a governar-se.

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 10h49, e os astros pedem cautela enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia que terá oportunidade para acertar alguns problemas do trabalho. Algo novo pode estimular suas conquistas no setor financeiro. Momento propício para inovar no seu lar. Amor com estímulos. C. 198 M. 5741

Touro – Marte no seu signo reforça as oportunidades de mudanças nos negócios e trabalho. Pode contar com planos ambiciosos e de apoio aos projetos, inclusive da sua família. Pode viajar. Amor total. C. 667 M. 2123

Gêmeos – Você caminha a passos largos na busca do sucesso com ajuda de Mercúrio e dia 12, terá Vênus, o planeta do amor e dinheiro. Se organize e vá atrás dos seus objetivos. Dê atenção ao seu amor. C. 060 M. 7653

Câncer – Período em que a Lua no seu signo o faz mais compreensivo. Procure se concentrar naquilo que quer para acertar a vida familiar e profissional. Sentirá firmeza em decisões financeiras. Amor generoso. C. 697 M. 3964

Leão – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo às 10h49. Deixe as decisões domésticas e profissionais para à tarde. Use o bom senso. Finanças neutras. No amor assuma novas responsabilidades. C. 984 M. 0576

Virgem – A sua capacidade de resolver problemas no trabalho esta em alta. Você acorda bem humorado e deve se organizar, seu alerta tem início às 10h49. A Lua o desfavorecerá por dois dias e meio. C. 238 M. 9307

Libra – Dia que pode sair do lugar comum e pensar em soluções financeiras. A sorte brilha nos seus negócios e com a família. Os sonhos de trabalho podem se concretizar. Será correspondido no amor. C. 309 M. 6015

Escorpião – O trabalho vem com boas mudanças e apoio para renovar os ganhos. Vencerá os obstáculos e conseguirá abrir novos caminhos financeiros. Positivo para decisões familiares. Colabore com Câncer e Peixes. C. 512 M. 4081

Sagitário – Dia que precisará ser tolerante com a família e abrir novos caminhos de crescimento doméstico. Deixe seu sexto sentido atuar nas finanças e conte com o melhor. Amor exigente e nervoso. C. 945 M. 0790

Capricórnio – Você encontra caminhos abertos para a solução de um problema familiar. Se Concentre nos negócios imobiliários e seja rápido nas decisões. Dê apoio a Escorpião e Câncer. Proteção da pessoa amada. C. 721 M. 5832

Aquário – Você passa por uma fase que deve organizar rápido os negócios com a família. Vencerá a insegurança e o estresse. Analise o que quer e vá em frente. Cuide da saúde, evite a ansiedade que o faz engordar. C. 056 M. 8489

Peixes – Período favorável para pensar em soluções rápidas nos negócios, compras e viagens. Êxito em atividades ligadas ao comércio e comunicação. Acredite mais em você. Amor consolidado. Tente na loteria. C. 873 M. 1248