Horóscopo do dia: terça-feira (11.06.24)

O geminiano adora se cercar de pessoas, desenvolvendo atividades grupais e convivendo com amigos conservadores. Sendo regido por Mercúrio o antigo mensageiro do Olimpo, você pense e age rapidamente, cansando-se fácil das coisas que está fazendo e buscando agilmente algo mais para ser feito. A monotonia é sua pior inimiga e a combate interessando-se por milhares de assuntos e atividades diferentes.

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente o caminho a percorrer na vida. Tem uma excelente capacidade de memorizar, pois a mente é fotográfica. Está sempre envolvido em causas humanitárias. Não admite as desigualdades da vida. É animado, dinâmico e envolvente.

Alerta

Os leoninos ainda passam o dia no alerta, e os astros desaconselham negociar enquanto estiver neste período negativo. No amor, controle seu jeito autoritário para não magoar seu par afetivo. Saúde com perda de energia. Fuja da agitação.

Áries – Marte, seu planeta, transita na casa do trabalho e ganhos. Fase movimentada nos negócios. Aguarde novidades financeiras. Grande magnetismo no amor, mas modere as exigências. Saúde ótima. C. 197 M. 5763

Touro – A influência astral desta fase transmite melhores ganhos, acertos no trabalho e chances para negociar. Saia a campo para encontrar onde estão as melhores oportunidades. Seu amor transmite paixão. C. 753 M. 2176

Gêmeos – Você tem chances de organizar a vida profissional e financeira, mas Marte na sua 12ª casa, pede paciência. Não é um bom período para realizar mudanças no seu ritmo de negócios. Amor vibrante. C. 661 M. 8620

Câncer – Nesta fase deve estudar e organizar os próximos passos da sua vida familiar e profissional. Espere mais uns dias para realizar mudanças. Não conte e nem espere apoio da família. Amor desligado. C. 909 M. 6595

Leão – A Lua na sua desfavorável 12ª casa pede rotina e muita paciência. Evite exigir mudanças no comportamento da família. Não discuta com Gêmeos e Câncer. Amor tenso. Adie novos gastos, é o seu alerta. C. 525 M. 9038

Virgem – O período é de tranquilidade, pode organizar os negócios da família. Seu trabalho caminha para o sucesso e o ideal é abrir novas frentes de ganhos. Pode assumir compromisso afetivo. Humor ótimo. C. 440 M. 3954

Libra – Dia que sentirá a estabilidade financeira e equilíbrio nas contas. Chances de excelentes negócios. Intensa movimentação na vida afetiva, você recebe e dá carinhos ao seu amor. Bom para viagens e compras. C. 385 M. 5417

Escorpião – Nesta fase você se sente confiante para realizar novos negócios, buscar apoio para sociedades ou parcerias. Chances de grandes mudanças em sua vida profissional. Evite dominar o seu amor. C. 036 M. 7168

Sagitário – O dia será bem exigente, adie mudanças no rumo dos negócios. Seja determinado e não negocie com Câncer e Leão. Evite os invejosos. A família transmite carinhos. Amor com total paixão. C. 692 M. 8781

Capricórnio – Este período trará chances de organizar o setor financeiro. Muita coisa boa deve acontecer, pode negociar com imóvel, compra, venda, reforma e até construção. Seja mais dinâmico. Amor neutro. C. 848 M. 1202

Aquário – Você com certeza terá um ótimo dia no trabalho, negócios e no lar. Receberá apoio que busca para ampliar seus ganhos. Precisará dar mais apoio financeiro à família. Inspiração no amor. Tente na loteria. C. 271 M. 4843

Peixes – Fase que pode sonhar, todos colaboram com o seu trabalho e negócios trazendo chances de novos ganhos. Saiba valorizar suas finanças. Tudo em ordem no amor. C. 414 M. 3329