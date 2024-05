Horóscopo do dia: terça-feira (14.05.24)

Touro tem uma natureza essencialmente sensual, mas o ciúme e a possessividade vão tomando conta da intimidade e tudo pode terminar em sérios conflitos. Depois de algum tempo o envolvimento pode levá-lo à infelicidade, às frustrações e também às tensões, mas caso se controle cada minuto na intimidade o taurino, tira proveito dos seus gestos e atos para poder curtir a relação com a pessoa amada.

Quem nasceu hoje

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável, generoso e sabe de sua capacidade.

Alerta

Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e o mais aconselhado é a rotina no trabalho enquanto estiver nesta fase negativa. Procure lugares calmos, nada de agitação. No amor, cuidado com as brigas, você pode magoar seu par afetivo.

Áries – Sua vida profissional ganha novo impulso. Terá facilidade para organizar o setor financeiro e resolver problemas domésticos. Saia para compras. Conte com Capricórnio e Libra. Amor com entusiasmo. C. 460 M. 1303

Touro – Você esbanja simpatia e com isso poderá contar com novos amigos, proteção nos negócios e ganhos. Mercúrio dia 16 passa a transitar no seu signo trazendo mudanças no trabalho. Amor com diálogo. C. 794 M. 9742

Gêmeos – Fase que deve evitar qualquer tipo de mudança no trabalho. Não conte com ninguém, mas também não se isole. Caia na real, cuidado para não se iludir nos negócios. Amor neutro. C. 079 M. 8054

Câncer – As influências de hoje são muito felizes trazendo chances de movimentar seu trabalho e abrir frentes de negócios. Maior colaboração da família. Abra seu coração para o amor, nada de ciúmes. C. 813 M. 5832

Leão – O dia é de alerta, evite mudanças no trabalho, negociar com Escorpião e Gêmeos. O conselho é ouvir alguém mais experiente nos assuntos financeiros. Desfavorável para viagens e compras. C. 117 M. 7392

Virgem – Bom dia para acertar os negócios e usufruir de maior diálogo com a família. Invista numa reconciliação com pessoas do trabalho. Ótimo para compras domésticas. Positivo para compras. Saúde ótima. C. 246 M. 6681

Libra – Fase que estará preparado para compreender seu par afetivo. Desfaça os problemas e seja feliz. Descontração com a família. Proteção de Câncer e Touro. Vênus, traz amor e dinheiro. Saúde ótima. C. 570 M. 3515

Escorpião – Os astros indicam mudanças no trabalho e você sente que haverá maiores chances de ganhos. Receberá ajuda da família nos negócios e questões domésticas. Amor tranquilo. C. 636 M. 8920

Sagitário – Dia que não deve esperar colaboração ou mesmo apoio da família nos projetos financeiros. Podem surgir atritos com Gêmeos e Leão. A pessoa amada procura dar mais carinhos. Cuide da saúde. C. 305 M. 4126

Capricórnio – Os trabalhos que exijam concentração e os problemas da família estão amparados pelos astros. Você passa por um bom período e pode pensar em viagens e compras. Mudanças no amor. Tente na loteria. C. 984 M. 0261

Aquário – Fase que estará voltado a solucionar os problemas da família com resultados acima do esperado. Não deixe que certas alterações no trabalho afetem seu humor. Evite exageros alimentares. C. 251 M. 5809

Peixes – O clima em família é bem suave, você se sente bem para realizar compras, mudanças e acertos domésticos. Astral positivo no trabalho, que vem com mais dinheiro. Encontros amorosos. C. 428 M. 1477