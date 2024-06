Horóscopo do dia: terça-feira (18.06.24)

Gêmeos, é considerado o mais charmoso do zodíaco; é mestre em deixar os outros à vontade, enquanto ele próprio não se permite. Possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos.

Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os nativos de Escorpião ainda passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. A Lua desfavorece novas iniciativas no trabalho. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – A fase é positiva devido a Marte, seu planeta estar na sua segunda casa. Novos ganhos, mudanças no trabalho e transações. Invista nos negócios da família. Novos amigos. Lar e amor em paz. C. 076 M. 3190

Touro – Terá facilidade para se ajustar às mudanças nos negócios. Tudo indica que terá um período tranquilo para organizar a vida profissional. Chances de viagens e compras. Amor com sedução. C. 219 M. 8786

Gêmeos – O seu trabalho vai render muito mais se perder a mania de querer fazer as coisas do seu jeito. Analise cada passo que der. Esta é a fase para usufruir do que já foi conquistado. Amor ativado. C. 564 M. 2637

Câncer – Você tem poucas hora até entrar num dos períodos mais felizes do ano astral. Dia 20, o Sol o protegerá. Então nada de lamentações. Se organize para conquistar o que deseja. Conte com a família. C. 895 M. 9853

Leão – O dia promete inovações mas, não esqueça que logo receberá a influência negativa do Sol. Então trate de se organizar e ficar atento as melhores oportunidades de progresso, saúde, amor e paz. C. 745 M. 1361

Virgem – Dia positivo para compras, novos negócios e dar apoio à família. Chances de sucesso no trabalho. Pode contar com as contas pagas e bom movimento financeiro. Amor delicado. Tente na loteria. C. 112 M. 6029

Libra – A influência do Sol na sua positiva nona casa é sinal para desenvolver novo trabalho, pode ser na área da saúde, estética, informática e ensino. Viagens podem render lucros. Amor com charme. C. 873 M. 9766

Escorpião – Você passa o dia no alerta e não deve sair da rotina. No lar e no trabalho, o ideal é a participação, sem pedir ajuda ou criar problemas ao seu redor. Controle o nervosismo. Amor e lar com dificuldades. C. 356 M. 2820

Sagitário – Dia que suas amizades darão força e as finanças podem atingir seus objetivos. Sua inteligência esta bem controlada e a comunicação fácil. Positivo para compras, viagens e muita paz com seu amor. C. 931 M. 7543

Capricórnio – Período que deve dar atenção à sua família. O ideal é evitar problemas com Gêmeos, Câncer e Libra. O trabalho e as finanças vão bem, pode sair para negociar. Tenha bom senso com seu amor. C. 423 M. 5206

Aquário – Os problemas profissionais e financeiros estão bem longe. Estude novas propostas de negócios, conte com Gêmeos, Áries e Touro. Fácil comunicação com a família. Pode viajar. Tente na loteria. C. 508 M. 6614

Peixes – Precisará contornar os problemas domésticos. Evite se indispor no trabalho. Tire proveito da sua sensibilidade e estude algumas mudanças no seu lar. Dê apoio à seu amor, resolva os ciúmes. C. 680 M. 3475