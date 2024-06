Horóscopo do dia: terça-feira (25.06.24)

O senso de humor do canceriano é tão volúvel quando suas emoções. Um dia ele pode estar divertido, no outro, não achar graça em nada e ser capaz até de transformar num desmancha prazeres. Às vezes se torna um ouvinte misteriosamente imprevisível. Seu gosto por comédias e shows de piadas é afetado pelo humor flutuante: se estão aborrecidos com alguma coisa.

Quem nasceu hoje

Seus pontos de vista serão sempre muito profundos e analíticos. O amor acontecerá de forma natural. A família estará sempre ao seu lado. As viagens exercerão grande fascínio nesse nativo. Inteligente, intensivo e leal.

Alerta

Os nativos de Aquário passam o dia no alerta e o ambiente deve estar pesado no trabalho. Adie por enquanto negociações. No amor, procure ser menos exigente e tome cuidado com palavras rudes. Não descuide da saúde que perde energia.

Áries – A influência do Sol na sua quarta casa indica ótimas chances de resolver os negócios e assuntos da família. Pode pensar em comprar, vender ou construir a casa própria. Amor descontraído. C. 837 M. 2621

Touro – Sua paz de espírito será de grande importância para tocar os projetos e contar com o sucesso financeiro. Arregace as mangas e vá a luta. Clima de paz com a família. Segurança no amor. Positivo para viagens. C. 504 M. 0866

Gêmeos – Ótimas notícias sobre o andamento do trabalho e negócios. A fase é de totalmente positivas para mudanças no setor financeiro. Evite ser tão exigente com a família. Amor delicado. C. 174 M. 0143

Câncer – Período que terá oportunidades financeiras de crescer no seu trabalho e abrir frentes nos negócios. Peça apoio, busque parcerias e garanta o sucesso. Conte com Capricórnio. Amor protegido. C. 593 M. 6704

Leão – A influência astral desta fase indica a necessidade de não passar dos limites nos gastos, exigência profissionais e domésticas. Fuja de discussões. Encare o amor com otimismo. Lar com disputas. C. 043 M. 1595

Virgem – Você esta feliz e pode esperar pela tranquilidade profissional. A família transmite muita paz. Chances de novos lucros em negócios com Peixes e Touro. Seu amor esta mais apaixonado. Saúde boa. C. 285 M. 8279

Libra – A influência do Sol, Vênus e Mercúrio na sua positiva 10ª casa, é indício de realizações nos negócios, vida profissional e novidades em família. Vem paixão e convivência feliz com seu amor. C. 752 M. 3839

Escorpião – Facilidade para negociar, incluindo compras para o lar e mudanças na decoração de sua casa. Melhora o humor. Simpatia radiante que atrairá a pessoa amada, vem paixão. Trabalho em alto astral. C. 578 M. 4952

Sagitário – Apesar das exigências com pessoas do seu convívio profissional, conseguirá resolver muitos dos problemas do trabalho. Solução do setor financeiro. Aceite convites do seu amor. C. 615 M. 7091

Capricórnio – Fase para buscar a solução do seu caso de amor. Evite ser tão radical e seja feliz. No trabalho, conseguirá resolver as questões financeiras. Dê apoio à aquário. Melhora da saúde, faça regime. C. 204 M. 9188

Aquário – Dia que pode haver um pequeno desentendimento com pessoas da família. Não crie um drama, lembre-se você é quem passa pelo alerta. Cuide da saúde, relaxe e evite bebidas alcoólicas. Amor neutro. C. 469 M. 0414

Peixes – Você estará de bom humor e passa uma grande alegria. O trabalho vai bem. Pode sair para compras de uso pessoal. A família traz carinhos. Simpatia radiante com o seu par afetivo. C. 926 M. 5346