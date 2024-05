Horóscopo do dia: terça-feira (28.05.24)

HORÓSCOPO – 28.05.24

Os geminianos possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos.

Quem nasceu hoje

É um guerreiro e vencerá as mais difíceis batalhas. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões liberais são as mais indicadas para esse nativo por ter um forte intelecto. Intenso, místico e afetuoso.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados durante este período negativo. Não deixe que a irritação interfira na hora de tomar decisões profissionais. Algumas desavenças podem deixá-lo para baixo no amor.

Áries – O dia reserva novidades nos negócios e chances na vida profissional. Positivo para acertar parcerias. Emoções em seu lar, receberá carinhos e compreensão. Você esta livre de problemas, incluindo os afetivos. C. 017 M. 3483

Touro – A fase traz vitórias no trabalho. Seu empenho foi valoroso para conquistar a estabilidade. Lucros extras. Positivo para viagens, compras e até acertar convivência afetiva. C. 585 M. 6652

Gêmeos – Neste período você se sente renovado e com isso resolverá a maior parte dos problemas da família. Excelente para reformar, mudar ou construir sua casa. Agitação nos negócios e trabalho. Vênus traz paixão. C. 752 M. 4505

Câncer – O momento é de dúvidas na vida profissional, dificuldades para tomar uma decisão. Evite intrigas com colegas. Não leve sua tensão nervosa para casa. Enfrentará muitos desafios. Não viaje. C. 431 M. 2245

Leão – Você caminha a passos largos para estabilidade nas finanças. Seu trabalho flui para o progresso. Esqueça os problemas do passado e vá em frente com seus projetos. Seu amor esta apaixonado. C. 173 M. 8929

Virgem – Clima sensacional em família, notícia agradável sobre parentes. O trabalho e negócios vão bem, não tem nada para se preocupar. Saúde excelente. Chances de viagens, compras e para estar com seu amor. C. 329 M. 9066

Libra – Evite pessoas nervosas e os que querem dominar seus negócios. Cautela com os gastos, principalmente com parentes. Não faça empréstimos. A família transmite boas energias. Amor com decisão. C. 903 M. 2690

Escorpião – A paz de espírito deste dia será a alavanca para superar de vez os problemas do trabalho. Olho vivo nas novas oportunidades financeiras. Lucros inesperados. Dê mais atenção ao seu amor. C. 762 M. 5176

Sagitário – O trânsito do Sol no seu signo oposto traz muitas novidades no setor financeiro. Não crie dúvidas e vá em frente com seus projetos profissionais. Pode realizar mudanças que quiser no lar. Amor suave. C. 495 M. 7837

Capricórnio – Fase que deve ser rápido nas decisões financeiras. Positivo para lidar com imóveis, incluindo compra, venda ou construção. Associação beneficiadas com Gêmeos e Câncer. Entusiasmo no amor. C. 279 M. 4380

Aquário – O dia será no alerta, apesar do seu desejo de expandir, hoje o ideal é a rotina. Cuidado com negócios exagerados. Evite novos gastos. Amor com ciúmes. Adie viaje e não procure os amigos. C. 018 M. 6454

Peixes – Mercúrio, na sua terceira casa astral traz chances de iniciar projetos, sair para compras e resolver assuntos do trabalho que o incomodavam. Diálogo fácil com quem negocia. Amor poderoso. C. 648 M. 1718