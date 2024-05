Horóscopo do dia: terça-feira (30.04.24)

Touro é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova idéia com firme atenção aos detalhes. Signo da Terra, Touro valoriza sobremaneira o ambiente e tudo fará para preservá-lo.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os nativos de capricórnio ficam no alerta até às 12h21, e os astros aconselham a rotina enquanto durar esta fase desfavorável. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos aquarianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – A partir de hoje Vênus, sai do seu signo e passa a influenciar sua 2ª casa. O ritmo dos negócios e trabalho começam a crescer, o sucesso vem fácil. Vencerá os problemas. Apoio da família. Amor ardente. C. 640 M. 2167

Touro – Comece a sorrir, Vênus seu planeta começa a favorecer sua vida, proporcionando sucesso profissional, financeiro e chances de iniciar novos projetos. Descontraia-se. Amor poderoso. C. 581 M. 4204

Gêmeos – O Sol esta na sua desfavorável 12ª casa e, a partir de hoje Vênus também traz dificuldades. Domine melhor seus impulsos e evite qualquer mudança nos negócios, trabalho e no lar. Conflitos no amor. C. 917 M. 8752

Câncer – Fase que seus esforços profissionais serão recompensados. Notícia importante no trabalho. Não faltará otimismo. Ajuda de pessoa importante nos seus negócios. Novidades no lar. Amor calmo. C. 257 M. 3091

Leão – Fase de chances imediatas de ganho e solução de problemas da área profissional. Aproveite o bom momento para iniciar parcerias comerciais. Paz interior. Aceite apoio de Áries e Libra. Amor apaixonante. C. 701 M. 4970

Virgem – Período que terá oportunidades para melhorar seus ganhos e resolver os problemas que incomodam no trabalho. Positivo para compras, viagens e início de projeto doméstico. Amor sensível. Tente na loteria. C. 348 M. 5611

Libra – Dia que terá que resolver problemas da família. Apenas evite a teimosia, não crie dificuldades com Capricórnio e Sagitário. Aproveite mais sua criatividade. No amor, a sensualidade falará mais alto. C. 836 M. 2594

Escorpião – Você passa por um bom período e, não deve vacilar nas decisões de negócios. Sucesso com documentos e contratos. Novidades no lar. Saúde perfeita. Grande confiança na vida afetiva. Saia para compras. C. 975 M. 1047

Sagitário – Suas ideias sobre os negócios e trabalho trarão satisfação com o andamento financeiro que o espera. Terá o apoio que necessita para ampliar seus ganhos. Evite a ansiedade com seu amor. C. 164 M. 0327

Capricórnio – Você ainda passa pelo alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 12h21. Deixe os negócios, decisões profissionais ou domésticas para a tarde. Colabore com Sagitário e Gêmeos. Amor em paz. C. 614 M. 0783

Aquário – A influência da Lua será negativa a partir das 12h21, quando entrará no alerta. O período da manhã será tranquilo, então se programe. Atenção com assunto delicado da família. Amor e paz. C. 626 M. 3451

Peixes – Fase de descontração no trabalho, conseguirá organizar as finanças e terá o apoio dos que estão ao seu lado. Intuição forte em seu caso de amor. Relaxe e usufrua dos carinhos. Novos amigos. C. 093 M. 7836