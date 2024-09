Descubra ponto estratégico para provar a verdadeira torta de morango em Pedra Azul

As receitas com morangos já são bem famosas em Pedra Azul, Domingos Martins – ES. A região é uma das maiores produtoras da fruta no país e por isso tem até uma festa anual dedicada ao morango. Sendo assim, a torta de morango de Pedra Azul se tornou uma tradição por lá. Então, hoje você vai conhecer um ponto estratégico do distrito para experimentar uma receita original desta torta deliciosa.

O Restaurante Casario Pordenone tem um cardápio completo com entradas, risotos, carnes, carta de vinhos e muito mais. Todavia, o lugar começou como uma loja de artesanatos e lembrancinhas de Pedra Azul, cresceu para cafeteria e agora é um restaurante com comida afetiva. Tudo é de produção própria e exclusiva; além disso, o destaque é para a famosa torta de morango 🍓.

A receita da tradicional torta leva massa de pão de ló, um creme de leite condensado com morangos e um tipo chantilly cremoso por cima. O sabor é suave, não muito doce, e irresistível. Para os amantes de sobremesas e de morangos, este pedido não tem erro! Aliás, se ainda quiser complementar o momento, você pode pedir um dos cafés especiais disponíveis na cafeteria Pordenoni.

Outro destaque do Casario Pordenone é a localização. O estabelecimento fica às margens da BR 262, em Pedra Azul. Assim, o local é passagem de muita gente que está nas montanhas do Caparaó e vai para Vitória, por exemplo. Além disso, o Restaurante tem mesas externas que proporcionam uma vista frontal direto para a magnífica Pedra Azul. Imperdível, né?!

Serviço:

Restaurante Casario Pordenone

📍 Endereço: Rodovia BR-262, KM 90, Pedra Azul, Domingos Martins – ES

⏰ Horários de Funcionamento:

Segunda e terça: fechado

Quarta e quinta: 12h às 21h

Sexta e sábado: 11h às 22h

Domingo: 11h às 21h