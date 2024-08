Chalés com vista panorâmica e banheira: conheça pousada em Patrimônio da Penha

Patrimônio da Penha é uma comunidade que pertence a Divino de São Lourenço – ES e é buscada por visitantes que gostam de natureza e tranquilidade. Sendo assim, muitos grupos vão para lá atrás de simplicidade e até mesmo para a experiência de hospedagens em campings. Todavia, com a popularidade do lugar crescendo cada vez mais, novas pousadas vêm surgindo. Entre elas, a hospedagem “Portal” chama atenção pela vista e pelo aconchego.

Leia também: Sítio em Muniz Freire tem sorveteria e Colhe e Pague de morangos

A Pousada está localizada há cerca de dois quilômetros de distância da sede de Patrimônio da Penha e o acesso é tranquilo, quase todo asfaltado. Chegando lá, o visual já chama atenção. Quatro chalés estão nas alturas, de frente para um mar de montanhas e também para uma piscina natural com borda infinita que deságua sobre as pedras.

Além disso, a parte de dentro de alguns dos chalés tem banheira de hidromassagem e outros itens que permitem uma estadia de conforto em meio à natureza de Patrimônio da Penha. De acordo com o proprietário do Portal, Francisco Coelho, a pousada é muito requisitada e quase sempre está com as vagas preenchidas. Sendo assim, é bom entrar em contato o quanto antes para fazer a reserva.

Ainda para dar um plus na experiência desta pousada em Patrimônio da Penha, o Portal também funciona como churrascaria. Aliás, ela fica bem ao lado dos chalés e conta com a tradicional parrilla Argentina, fogão a lenha, pizzas, porções, cervejas artesanais, drinks e muito mais.

Serviço

Churrascaria e Pousada Portal

📍 Como chegar – 20.5995532,-41.762211, Divino de São Lourenço – ES, 29590-000

Instagram: @pousadaechurrascariapotal

Mais informações: Clique aqui