Sítio em Muniz Freire tem sorveteria e Colhe e Pague de morangos

Você gosta de morangos? Se sim, imagina poder colher essas frutas fresquinhas direto pé! É isso que acontece no sítio dos Produtos Maracanã, localizado em Muniz Freire – ES. Além de conhecer as estufas dos morangos e poder comprá-los, o lugar também funciona como sorveteria e açaiteria.

O sítio dos morangos está localizado na zona rural de Muniz Freire – ES, no Km 144 da BR 262. Para acessar, é preciso seguir apenas 200 metros fora do asfalto e há placas de sinalização. Chegando ao local, você verá um grande espaço com estacionamento, lago e até pedalinho.

Além disso, o foco principal do sítio em Muniz Freire é a plantação de morangos. Sendo assim, você pode conhecer a estufa e realizar o sistema “Colhe e Pague”, levando então as frutas para casa. Todavia, as atrações não param por aí. Há uma grande área com balanço, casinhas de madeira, paisagem para fotos e uma atrativa cafeteria.

Aliás, muitos produtos da sorveteria são servidos com os morangos produzidos no próprio sítio. Há opções de sobremesas, milk-shakes, açaís e até buquês de morangos para presentear. Geralmente, o local funciona todos os dias, de 10:00 às 17:00 (Contudo, pode haver alterações).

Serviço

Produtos Maracanã

📍 Batatinha – Km 144 da BR 262, (200m do asfalto Alto Norte) Muniz Freire – ES

Instagram: @produtosmaracana