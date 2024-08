Confira 3 hospedagens dentro de ônibus para conhecer no ES

Se você quer fugir do convencional e ter uma experiência diferenciada em uma viagem às montanhas, se liga nessas dicas! Separamos três ônibus que são hospedagens, aqui no Espírito Santo, para você conhecer. E o melhor: os três estão localizados em Domingos Martins, que é uma cidade com outros atrativos turísticos que vão enriquecer a programação do seu passeio.

🔷 Meu ônibus azul

O Meu ônibus azul está estacionado literalmente dentro da natureza, no silêncio das montanhas e em total privacidade. A área externa do ônibus azul possui um deck com mesa para refeições, piscina climatizada, espreguiçadeiras e também um mini campo gramado com rede de vôlei.

Na parte interna, o ônibus azul entrega muito conforto e aconchego. A decoração é rica em detalhes e criatividade, com todos os utensílios necessários para uma boa estadia. Além disso, a hospedagem comporta até 4 pessoas. Veja:

📻 Meu ônibus retrô

Como o nome já diz, o Meu ônibus retrô tem uma decoração vintage toda inspirada em décadas passadas, com telefone de fio, rádio de fita, entre outros itens. A área externa tem um deck virado para uma grande mata que parece uma pintura a céu aberto. Além disso, há uma banheira de hidromassagem aquecida e também espaço com churrasqueira.

⛩️ Meu ônibus oriental

Todos os itens de decoração do Meu ônibus oriental foram inspirados na cultura oriental. A área externa é outra parte incrível da hospedagem. O jardim gramado está ao lado de uma mata preservada e conta com duas estátuas gigantes de dois Budas, luminárias, chuveiro e ofurô.

O espaço do ofurô é uma das partes mais charmosas, com deck de madeira, laterais e teto de tecido, uma mesinha de centro e velas que tornam o momento ainda mais relaxante. Aliás, a água é aquecida e você pode aproveitar até em dias frios.

Reservas:

No Instagram de cada ônibus há um link que direciona para diferentes sites de reservas. Sendo assim, depois de reservar você recebe um guia com todas as informações sobre o endereço e sobre os espaços. E aí, já escolheu seu ônibus?