Rua das Flores é nova atração em Domingos Martins

A Rua do Lazer é famosa e tem os corações dos turistas que frequentam Domingos Martins. Com uma infinidade de bares e restaurantes, a rua já é conhecida como o point da cidade. Contudo, a cidade ganhou outra atração que já está fazendo sucesso entre os visitantes: a Rua das Flores.

Localizada ao lado da praça principal de Domingos Martins, a Rua das Flores é mais recente do que a tradicional Rua do Lazer, que já funciona há vários anos na cidade. Como o próprio nome já diz, a Rua das Flores é toda florida, decorada, e tem opções de lojas, soverteria e também ateliê de arte.

O local é ideal para quem gosta de fotos e dependendo do dia pode estar recebendo alguma programação festiva. Para acompanhar as novidades, você pode conferir o Instagram @ruadaslores.espacodm.

