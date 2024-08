Conheça a hospedagem perfeita para curtir a natureza em Iúna

O município de Iúna abriga dezenas de cachoeiras famosas por suas águas claras. Os turistas se apaixonam pelos poços cristalinos e quem vai uma vez quer voltar de novo. Sendo assim, a procura por hospedagens na região vem aumentando e uma das opções para desfrutar deste paraíso é a Canto Verde Hospedaria.

A hospedagem já vai completar 4 anos de funcionamento. De acordo com Karina Amorim, uma das anfitriãs, as pessoas que moram em apartamentos começaram a procurar a Canto Verde para terem momentos de contato com a natureza e de descanso. “As pessoas passam o dia nas cachoeiras e depois voltam para curtir o espaço. Geralmente, elas nem saem à noite para ficarem aproveitando por aqui.”, conta.

Além disso, Karina diz que esta hospedagem em Iúna é mais que um quarto de hotel. Eles prezam pela experiência total dos hóspedes. Para as crianças, por exemplo, é possível levá-las ao curral para ordenharem as vacas, ao galinheiro, chiqueiro e outras atividades. Já para os adultos, a Canto Verde tem banheira de hidromassagem com vista para o jardim, opção de “Dia da noiva” para casamentos, diárias para comemorações e muito mais.

A Canto Verde Hospedaria está localizada a apenas 2 km do centro de Iúna e aproximadamente 45 km das principais cachoeiras. As reservas podem ser feitas através do Instagram ou Airbnb. Além disso, há disponibilidade para casais, famílias e grupos de até 12 pessoas.

Hospedagem em Iúna

Canto Verde Hospedaria

Endereço: Córrego Figueira, ao lado do Sítio Toinzé, Iúna – ES

Instagram: @cantoverdehospedaria

Telefone: (28) 999199008