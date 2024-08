Maravilhas de Cachoeiro: a incrível jornada ao topo da Pedra do Caramba

Um mirante natural de aproximadamente 700 metros de altitude, com um visual de 360 graus, que permite ver o Oceano Atlântico, a cidade de Cachoeiro e o pico do Itabira. Essa é a Pedra do Caramba, um destino de quem gosta de aventura e adrenalina.

O Morro do Caramba é um dos principais atrativos do turismo rural e está próximo à região central da cidade. O local atrai praticantes de esporte ao livre, que se encantam com as belezas da Pedra do Caramba, Pedra do Índio e do mirante, com cerca de 700 metros de altitude, que permite enxergar o litoral sul capixaba.



A Pedra do Caramba é a única do Espírito Santo que permite uma visão de 360º do alto do cume da montanha. Além disso, é o segundo ponto mais alto de Cachoeiro de Itapemirim.



O Morro do Caramba é cercado de histórias e curiosidades, que atraem centenas de turistas ao local.

Foto: Divulgação PMCI

Pedra do Caramba está a 715 metros de altitude

Imponente, a Pedra do Caramba, segundo ponto mais alto de Cachoeiro de Itapemirim, é vista do bairro São Geraldo. Os moradores da localidade de Tijuca também têm o privilégio da visão completa.



Chegar ao topo é o objetivo de quem quer desafiar os limites do próprio corpo e que busca a prática de esportes ao ar livre.



Para chegar ao Morro do Caramba o único acesso é no bairro São Geraldo. Ao fim da rua João Sasso, começa a subida que passa pelo Pirote ou Speroto. É possível realizar o percurso de carro até próximo a pedra.



Em seguida, acesso é a pé e por uma trilha de 1,5 quilômetro. Contudo, a subida exige preparo físico, e o indicado é subir bem cedo e evitar dias de chuva. Para chegar ao cume da montanha, é necessário subir com a ajuda de um cabo, já instalado no local. No entanto, para acessar o lugar é preciso ter cuidado e orientação de quem conhece.



Lá do alto da Pedra do Caramba, é possível ter uma visão 360º, avistando o Litoral Sul Capixaba e a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E é nesse lugar, de sossego e tranquilidade, que ‘Caramba’ morou por mais de 100 anos.

Esportes de aventura

As trilhas, tanto pelo São Geraldo quando pela Tijuca são os atrativos esportivos do Morro do Caramba. No local é possível praticar pedal, escalada, caminhada, entre tantos outros esportes radicais.

Além disso, para quem gosta de acampar, subir a Pedra do Caramba e passar uma noite do cume da montanha, é uma boa opção. Dessa forma, subir o Morro do Caramba é uma aventura para muitos esportistas que buscam explorar atividades ao ar livre.

Morro do Caramba entra no roteiro religioso

Além de todos os atrativos turísticos e de esportes de aventura, o Morro do Caramba tem atraído fieis, que buscam o cume da montanha para orações. Dessa forma, o local entra também para o roteiro religioso de Cachoeiro de Itapemirim.

No cume da Pedra do Caramba há uma capela com a imagem de Nossa Senhora da Penha. A família de Sebastião Venceslau nutre o desejo de colocar no cume da montanha a imagem de Nossa Senhora da Penha, que resistiu a um incêndio na casa de ‘Caramba’.

Mas, enquanto isso não acontece, o grupo se amigos continua subindo a pedra para levar flores para a Santa. Em 2020, um grupo de fieis subiu a Pedra da Caramba para a celebração de uma missa no cume.