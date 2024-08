Conheça chalé imerso nas montanhas de Dores do Rio Preto – ES

Passar uns dias com tranquilidade e conforto em um chalé em meio às montanhas é desejo de qualquer um. Sendo assim, hoje você vai conhecer uma opção pra lá de charmosa que fica em Dores do Rio Preto, uma região rica em belezas e atrações. O chalé Dois Corações está imerso na natureza, próximo a lavouras de café e tem vista ampla para um mar de montanhas.

Além disso, você pode desfrutar de um café da tarde especial e também de um farto café da manhã. Isto depende da diária escolhida, já que você pode reservar um dia inteiro (entrando às 14:00 e saindo às 12:00 – incluso café da tarde e da manhã) ou a opção de “pernoite” (entrando às 18:00 e saindo às 09:00 – incluso café da manhã).

Dores do Rio Preto – ES é conhecido como a “divisa” devido à sua privilegiada localização geográfica entre três estados – Espírtio Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O município tem uma rica história marcada pela influência de mineiros, italianos e portugueses. Aliás, antes de sua emancipação em 1964, o café já atraía compradores e era exportado. Sendo assim, a região foi enriquecendo e se tornando uma das atrações capixabas.

Sua sede está situada a uma altitude impressionante de 774 metros, tornando-a o município mais elevado do estado. Dores também é uma das portas de entrada do Parque Nacional do Caparaó, que abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira. O Pico é uma das principais atrações turísticas do ES e tem 2.892 metros de altitude. O acesso do Parque pelo lado capixaba é pelo distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto. Além disso, o lugar é um recanto preservado com cachoeiras, vales, mirantes e natureza nativa.

Sendo assim, você pode aproveitar não somente a estadia no chalé, mas todos os encantos da região.

Serviço

Chalé Dois Corações

📍 Dores do Rio Preto, ES, 29580-000

Reservas: (28) 99905-2404

Instagram: @chale_dois_coracoes