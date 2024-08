Grupo Samba de Quintal agita o domingo da Feira Gastronômica em Guaçuí

A programação para o fim de semana do feriado está mais que confirmada: é a II Feira Gastronômica do Caparaó, em Guaçuí. A Coffee Wine Beer & Cachaça acontece nos dias 06, 07 e 08 de Setembro, no Centro de Eventos da cidade. A Feira reúne culinária, música e bebidas selecionadas. Aliás, falando em música, oito atrações vão se apresentar com entrada gratuita durante os três dias.

Uma das atrações confirmadas é o Grupo Samba de Quintal, que vai levar o melhor do samba e do pagode para Guaçuí, no domingo (08). O grupo teve início em 2013, num samba sem compromisso no bar de um amigo, chamado Quintal do Espeto. Depois disso, a banda foi se consolidando e ganhou esse nome em homenagem ao bar.

O Samba de Quintal tem três integrantes fixos: Vinicius Moraes, Pedro Ribeiro e Felipe Muruce. Felipe conta que o grupo já se apresentou em grandes Festivais. Além disso, também abriram shows de artistas nacionais como Alcione, Xande de Pilares, Péricles, Diogo Nogueira, Alexandre Pires, Dudu Nobre, Ferrugem e outros.

Sendo assim, a banda de Vitória – ES promete levar uma variedade de estilos para a Feira Gastronômica em Guaçuí. Aliás, eles cantam desde o samba raiz e o pagode da década de 90, até outros mais atuais, como também algumas misturas de MPB, sertanejo e pop rock.

Além disso, Felipe Muruce diz que é uma alegria muito grande tocar em Guaçuí, pois é a cidade da família do seu pai e avós. “Estou em casa! A expectativa é de um show com muita animação, com um repertório bem animado para esquentar a tarde de domingo! Temos a certeza que vai ser um sucesso.”, afirma o cantor.

Programação completa

Sexta feira – 06/09: (20:00) Robson Castro e seus teclados; (22:30) DJ Manux, com o baile Flashback.

Sábado – 07/09: (14:00) Música ao vivo com Marcos Tuim; (20:00) Banda Auto Reverse; (22:00) Cida Garcia, com uma linda homenagem à cantora Alcione. (00:00) Naju Band, com canções dedicas à Amy Winehouse.

Domingo – 08/09: (14:00) Grupo Pó de Mico, com chorinho e samba raiz; (17:00) Grupo Samba de Quintal, com um super show de samba e pagode.

A Feira Gastronômica em Guaçuí

A praça gastronômica vai oferecer diversas opções de comidas para todos os gostos. Todavia, o evento também terá um foco em bebidas especiais. Como o nome já diz, “Café, Vinho, Cerveja e Cachaça” não vai faltar.

A 1ª edição da Feira Gastronômica do Caparaó aconteceu no último ano, em Pedra Menina – ES. De acordo com o Diretor do GFC Eventos, Elias Carvalho, a edição passada foi um sucesso. “Essa edição a gente trouxe para Guaçuí para alegrar o feriado da Independência. É um Festival que reúne gastronomia, vinho, cerveja, espaço para as crianças. Então é uma feira para toda a família.”, afirma Elias.

Além da realização do GFC Eventos e correalização da ACISG (Associação Comercial de Guaçuí), a feira Coffee Wine Beer & Cachaça conta com apoio da ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Coffee Wine Beer & Cachaça

II Feira Gastronômica do Caparaó

Data: 06, 07 e 08 de setembro

06, 07 e 08 de setembro Local: Centro de Eventos de Guaçuí – ES

Centro de Eventos de Guaçuí – ES Entrada gratuita