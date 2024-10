Conheça chalés dentro do maior plantio de oliveiras do Espírito Santo

Passar um fim de semana em chalés e ainda conhecer o maior plantio de oliveiras do Espírito Santo parece uma ótima ideia, não é mesmo?! Esta hospedagem diferenciada e que proporciona uma experiência única está localizada entre Castelo – ES e Pedra Azul – ES, a apenas 9 km da famosa Rota do Lagarto. Sendo assim, você pode aproveitar muitos passeios pela região.

Os Chalés Monte das Oliveiras são totalmente exclusivos e estão a 1.300m de altitude. Além disso, são rodeados por um Olival com mais de 3.000 pés de Oliveiras. Então, o lugar ainda produz um azeite incrível, que você pode comprar e levar para a sua casa. É um destino elegante e romântico para conhecer nas montanhas do Espírito Santo.

Além da Olivocultura ser um diferencial nesta região do Espírito Santo, a propriedade conta com 4 chalés de alto padrão, em total coerência com a natureza e com o ambiente diferenciado. Os chalés têm opção de banheiras de hidromassagem com teto e paredes de vidro, o que proporciona uma vista direta para as montanhas e para a plantação de oliveiras. Além disso, há um mirante com uma vista única e com possibilidade de acompanhar um pôr do sol de tirar o fôlego.

O Olival

Hoje o lugar abriga o maior plantio de Oliveiras do estado do Espírito Santo, com 3.000 árvores. A plantação está a 1.300m de altitude e possui um clima perfeito com a temperatura fria o suficiente para surgir o florescimento das Oliveiras. Assim, o plantio possui quatro cultivares específicas para produção de azeitonas, destinadas exclusivamente para produção do azeite extra virgem puro e artesanal.

Serviço

Monte das Oliveiras Chalés e Azeite Artesanal- ES

📍 Zona Rural, Castelo – ES, 29360-000

📞 Reservas: 27 99754-1243

Instagram: @chalesmontedasoliveiras