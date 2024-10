Único zoológico do ES tem tigres, onças e outros animais diversos

O Zoo Park da Montanha é o único zoológico dentro do ES. O local conta com uma infraestrutura completa para receber visitantes. Inclusive, é possível agendar a visitação de grupos maiores, como alunos de escolas, por exemplo. São centenas de animais e mais de 100 espécies diferentes. Os bichos ficam em recintos que simulam seus habitats naturais.

Além de ser o único zoológico do ES, a visita pelo Zoo Park é uma opção para conhecer diferentes espécies e animais e fazer contato com a natureza. Aliás, toda a região de Marechal Floriano, onde o zoológico está localizado, é rica em paisagens e atrações.

Dentre os possíveis passeios no zoológico do ES, há uma parte com vários viveiros de pássaros. Ali é possível entrar em contato com diversas espécies, como araras azuis, vermelhas, papagaios, pássaros exóticos, tucano, patos, flamingos e cisnes. Além disso, a presença dos animais silvestres como tigres e onças pintadas também chama a atenção dos visitantes.

O Zoo Park da Montanha também conta com restaurante e lanchonete. Todavia, o restaurante está em reforma no momento. Para visitar o zoológico do ES, o valor do ingresso custa R$60,00 a inteira e R$30,00 meia entrada.

Zoo Park da Montanha

📍Estrada do Rio Fundo, s/n Rodovia Municipal Romeu Nunes Vieira, Mal. Floriano – ES, 29255-000

⏰ Terça a Domingo | 9h às 16h

Instagram: @zooparkdamontanhaoficial