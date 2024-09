Conheça nova cabana inaugurada em meio à Mata Atlântica, em Patrimônio da Penha

A hospedagem Aldeia Alegria, em Patrimônio da Penha – ES, já é famosa pelas belas cabanas em meio à natureza. O lugar promete não somente um serviço tradicional para os hóspedes, mas sim uma experiência sensorial. Além disso, recentemente, o espaço ganhou mais uma linda construção: a Cabana Encanto.

A nova cabana de Patrimônio da Penha ganhou os corações dos seguidores da Aldeia Alegria nas redes sociais. O espaço é literalmente encantador! Os materiais da construção misturam elementos da natureza com uma decoração sofisticada que conta até com banheira de hidromassagem. O valor da diária gira em torno de 500,00; todavia, pode variar de acordo com a época e o dia do ano.

Em meio à Mata Atlântica, as cabanas da Aldeia Alegria são feitas de barro e bambu. Marcius Gomes Cardoso, proprietário, destaca o diferencial da hospedagem desde os materiais usados na construção. Ele afirma que esta estética foi pensada para envolver o visitante ao ambiente que ele está. De acordo com Marcius, cada bangalô possui características exclusivas e cada um proporciona uma experiência diferente. Por exemplo: em um certo bangalô, o hóspede vai acordar em frente ao ponto onde nasce o sol em Patrimônio.

Além das cabanas, na Aldeia Alegria há também a opção de um loft e duas suítes. Contudo, é preciso agendar com a maior antecedência possível. Ainda de acordo com o proprietário, a hospedagem fica cheia em praticamente todos os finais de semana. Independente da acomodação, os hóspedes têm acesso à cozinha, fogueira, área livre, entre outros.

Como grande parte dos estabelecimentos de Patrimônio da Penha, a hospedagem preza pelo conceito de valorizar a Vila e a comunidade. Aliás, Marcius destaca que já na mesa de café da manhã, por exemplo, há cerca de 5 famílias da região envolvidas: “Tem família que fornece o café, tem família que fornece a banana do seu quintal”, conta.

Serviço

Hospedagem Aldeia Alegria

Instagram: @aldeiaalegria

Endereço: Patrimônio da Penha