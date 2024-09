Que tal um passeio e um filme? Pedra Azul recebe Festival de Cinema nos próximos dias

Não é segredo que Pedra Azul, Domingos Martins – ES, guarda um cenário digno de cinema. Além das belas paisagens naturais, a região também conta com hotéis e restaurantes sofisticados que atraem o público do Brasil e do mundo. Agora, para dar ainda mais charme ao lugar, Pedra Azul recebe nesta semana um Festival Internacional de Cinema.

O FestCine Pedra Azul já está na sua 6ª edição e contará com a presença de renomados artistas como Letícia Sabatella e o homenageado da vez, o ator Daniel Dantas. Além disso, diversos filmes, inclusive de cineastas capixabas, serão exibidos no Festival de Cinema. As exibições são gratuitas e começam amanhã (11).

Sendo assim, você pode se programar para um passeio nesta bela região e ainda assistir a algum filme da Mostra Competitiva do 6º FestCine Pedra Azul. Aliás, os locais de exibição dos filmes já são dois pontos que merecem ser visitados por si só: o Aroso Paço Hotel e o Vista Azul Hotel. O Festival é um verdadeiro encontro da arte com a natureza neste lugar especial.

Um dos idealizadores do evento é o Diretor Marcoz Gomez. Ele nasceu no estado e já fez algumas produções exaltando as paisagens capixabas. Marcoz diz que na primeira vez que foi apresentado à Pedra Azul já sabia que faria um Festival de Cinema ali. “Quando eu conheci Pedra Azul, em 2017, fiquei apaixonado! Quero criar raízes aqui, quero levar a beleza do Espírito Santo, as pessoas, a cultura, para o Brasil e para o mundo.”, afirma o Diretor.

