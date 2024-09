Conheça novos chalés românticos na região serrana do ES

O município de Santa Teresa – ES esbanja charme e atrai turistas de todo o estado e país. Sendo assim, passar um final de semana por lá e aproveitar os atrativos da região é desejo de muitos. Por isso, hoje vamos te apresentar uma hospedagem super romântica localizada em meio à natureza: os chalés Laguna.

Os Chalés são verdadeiros refúgios em SantaTeresa- ES. Situada em uma região histórica pioneira na imigração italiana, a hospedagem proporciona uma experiência única de conforto, elegância e harmonia com o ambiente.

Leia também: Festa de Guaçuí 2024: Saiba onde se hospedar

O local oferece aconchego, combinando modernidade com um toque romântico. Cada detalhe, desde a arquitetura ecológica até até a decoração sofisticada, reflete a essência da hospedagem. Sendo assim, o espaço é perfeito para relaxar e criar memórias inesquecíveis.

Os Chalés são feitos de tijolos ecológicos e comportam até 2 pessoas e 1criança. Além disso, todos possuem hidromassagem, frigobar, utensílios de cozinha, ar-condicionado quente e frio, roupa de cama e banho para duas pessoas, espuma de banho, entre outros. Os valores das diárias variam de R$650,00 até R$1650,00. Todavia, depende da data. Então, é necessário consultar com antecedência.

Ver essa foto no Instagram

Chalés Laguna

📞 Reservas: 27 99856-0101

📍 Santa Teresa – ES

Instagram: @chaleslaguna

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.