Festa de Guaçuí 2024: Saiba onde se hospedar

A 64ª Expoagro de Guaçuí está chegando com tudo para agitar a região do Caparaó capixaba. Sendo assim, o evento tradicional vai trazer shows nacionais e outras festividades. A programação começa na quinta-feira (19) e termina no domingo (22) e vai contar com apresentações de diversos artistas. Aliás, o destaque vai para a dupla Humberto e Ronaldo, que se apresenta na sexta-feira (20).

Além disso, a Expoagro conta ainda com outros shows, DJs, Rock da Tarde, Encontro de Veteranos e um incrível Campeonato de Skate. Então, se você é de outra cidade e está se programando para curtir o evento, se liga nas dicas. Separamos 5 hospedagens com diferentes preços para você escolher onde ficar e não perder a Festa de Guaçuí 2024. Confira:

Hotéis em Guaçuí

Grande Hotel Minas Gerais

Praça 25 de Dezembro, 35, centro de Guaçuí – 💰 Média de valores da diária: 300,00 / Casal

📞 Contato: (28) 3553 – 1689

Pousada Recanto Querubim

Chácara Santa Catarina, Zona Rural de Guaçuí – 💰 Média de valores da diária: 200,00 / Casal

📞 Contato: (28) 98808-9459

Pousada e Restaurante Vovô Zinho

Rua José Ferreira Alvavenidaes, 113, centro de Guaçuí – 💰 Média de valores da diária: 300,00 / Casal

📞 Contato: (28) 3553 – 1204

Hotel Marcelino

Avenida Marechal Floriano, Rua Custódio Tristão, centro de Guaçuí – 💰 Média de valores da diária: 100,00 / Casal

📞 Contato: (28) 3553 – 1625

Hotel Moreira

Rua Murilo Lucindo, Rua Emiliana Emery, centro de Guaçuí – 💰 Média de valores da diária: 180,00 / Casal

📞 (28) 99944 – 9395

Obs: Entretanto, é preciso consultar a disponibilidade para o dia desejado para saber se há vagas.

Programação completa da Festa de Guaçuí 2024:

64ª Expoagro de Guaçuí

19 de setembro (quinta-feira)

19h – DJ Manux

21h – Rony e Ricy

23h – Musical Prateado

20 de setembro (sexta-feira)

19h – DJ Manux

20h – Filipe Fernandes

22h – Thifany Boleli

00h – Humberto e Ronaldo

21 de setembro (sábado)

15h – Campeonato de Skate

15h – Rock da Tarde (Letárgicos anônimos/Null Rock/Lamento/Aysiry/Ruggaru)

15h30 – Encontro de Veteranos (Estádio Municipal)

20h – DJ Manux

22h – Samba MLK

00h – Kamisa 10

22 de setembro (domingo)

15h – Campeonato de Skate

15h – Rock da Tarde (Groove Street/EM Chamas/The Prophecy/Oxiurus di mun-há/Guitarria)

18h – DJ Manux

20h – Vinícius Fragozo

22h – João Fellipe e Rafael